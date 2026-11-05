Mika Abdalla lleva el corte de cabello y luces en tendencia 2026

Mika Abdalla se ha convertido en una referencia de belleza gracias a su interpretación de Allie Hayes en Off Campus. Su corte de pelo, caracterizado por capas abundantes, fleco y ondas naturales, ha despertado el interés de quienes buscan recrear el estilo de la actriz.

Pero detrás del look que se volvió popular en redes sociales existe una historia que comenzó mucho antes de su participación en la serie. En una entrevista con USA TODAY, Abdalla reveló que lleva casi diez años trabajando con la misma estilista, Marisa Mitchell, quien ha sido responsable de las diferentes versiones de su característico corte.

La actriz también habló sobre la atención que ha recibido su peluquera después del éxito de la serie y lo especial que ha sido compartir este momento con ella.

El secreto del pelo de Mika Abdalla: cómo pedir su corte y sus luces en el salón IG: mika.abdalla

Mika Abdalla revela que lleva casi 10 años con el mismo corte de pelo

Aunque muchos espectadores descubrieron el estilo de Mika Abdalla gracias a Off Campus, la actriz explicó a USA TODAY que su relación con este corte comenzó cuando tenía aproximadamente 17 años.

Es una locura. Sí, voy con la misma peluquera desde que tenía unos 17 años. Se llama Marisa Mitchell y llevamos casi diez años haciendo distintas versiones de este corte. Mika Abdalla

La actriz también expresó su emoción al ver que el trabajo de su estilista ha comenzado a recibir reconocimiento en los medios de comunicación.

Mika Abdalla revela que lleva casi 10 años con el mismo corte de pelo IG: @mika.abdalla

Ha sido realmente increíble verla dando entrevistas sobre mi pelo. Es lo más lindo del mundo. Mika Abdalla

Sus declaraciones confirman que el corte no fue creado exclusivamente para interpretar a Allie Hayes, sino que forma parte de la identidad personal de Abdalla desde hace años.

Marisa Mitchell revela cómo creó el corte de Mika Abdalla para Off Campus

Marisa Mitchell, estilista de Mika Abdalla, explicó a Teen Vogue que el corte de la actriz es una versión moderna del shag, un estilo que se caracteriza por sus capas pronunciadas, volumen y textura natural. Para interpretar a Allie Hayes, Abdalla decidió llevar su corte habitual a una versión más marcada, con capas más cortas en la coronilla y un fleco más abundante.

Marisa Mitchell revela cómo creó el corte de Mika Abdalla para Off Campus Phillip Faraone/Getty Images for Amazon Prime Video

En una entrevista con E! News, Mitchell explicó que la actriz llegó con una idea muy clara sobre cómo quería transformar su pelo para el personaje. Después de conocer mejor la personalidad de Allie, la estilista comprendió por qué ese cambio funcionaría para la historia.

El resultado fue un corte con movimiento, volumen y una apariencia ligeramente despeinada que se convirtió en una de las características visuales más reconocibles del personaje.

¿Cómo perdir el corte de cabello y sus luces de Mika Abdalla en el salón?

El estilo de Mika Abdalla se conoce como shag haircut, aunque algunos seguidores de la serie lo han popularizado con el nombre de Allie-Cat cut. Sus principales características son las capas desfiladas, el volumen en la parte superior de la cabeza, el fleco abundante y un acabado que aprovecha la textura natural del pelo.

¿Cómo se llama el corte de pelo de Mika Abdalla? El secreto detrás del cabello que creó tendencia Aurore Marechal/Getty Images

El corte retoma elementos de las tendencias de los años ochenta y noventa, pero con una interpretación contemporánea que evita los peinados demasiado estructurados. Mitchell recomienda llevar fotografías de referencia al salón para explicar el resultado deseado, en lugar de depender únicamente del nombre del corte.

Tampoco sabía que mi pelo tenía textura natural hasta hace unos cuatro años. Siempre pensé que era muy esponjado. En mi opinión, cuanto más despeinado, mejor. Mika Abdalla

Actualmente, la actriz prefiere aprovechar el movimiento natural de su pelo y utilizar productos que ayuden a definir sus ondas sin eliminar el volumen. Para conseguirlo, humedece ligeramente el pelo, utiliza un difusor y termina con un spray texturizante.

Con este nuevo look, Mika Abdalla demuestra que una tendencia no siempre necesita surgir de una transformación radical. En su caso, un corte que ha llevado durante casi diez años encontró una nueva audiencia gracias a Off Campus, mientras que el trabajo de su estilista finalmente recibe reconocimiento internacional.