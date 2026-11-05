Meghan Markle: ¿se mudará a Australia con Harry y sus hijos? Esto es lo que se sabe

La próxima aparición de Meghan Markle en la televisión australiana ha despertado preguntas sobre sus planes familiares y la posibilidad de que los duques de Sussex establezcan su residencia en ese país. La noticia de su participación en Junior MasterChef Australia fue suficiente para que comenzaran a circular versiones sobre una posible mudanza junto al príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet.

Sin embargo, la información disponible apunta a algo distinto: Meghan viajará a Australia por motivos profesionales y no hay indicios de que la familia tenga previsto trasladarse allí de manera permanente.

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El nuevo proyecto de Meghan Markle en Australia

La duquesa de Sussex participará como invitada especial en la edición 2027 de Junior MasterChef Australia, donde se incorporará al equipo para acompañar a los jóvenes participantes y sus propuestas culinarias.

La noticia fue confirmada por el canal australiano Network 10. Meghan compartirá esta experiencia con Poh Ling Yeow, quien fue subcampeona de la primera temporada de MasterChef Australia y regresará para formar parte de esta edición.

La participación representa un nuevo acercamiento de Meghan al formato televisivo de cocina, después de su aparición especial en MasterChef Australia durante su visita al país en abril de 2026.

En aquella ocasión, la duquesa también habló de su gusto por cocinar con sus hijos y expresó entusiasmo por la oportunidad de acompañar a una nueva generación de talentos culinarios

¿Meghan y Harry se mudarán a Australia?

De acuerdo con información publicada por algunos medios, no se espera que Meghan y Harry se muden de forma permanente a Australia. El viaje estaría relacionado con las grabaciones del programa, cuyo rodaje podría comenzar durante la primavera de 2027.

La publicación señala que el traslado sería temporal y que el trabajo podría completarse en una o dos semanas. También apunta que Archie y Lilibet podrían acompañar a su madre durante ese viaje.

Por ahora, no hay información que confirme que el príncipe Harry vaya a participar en las grabaciones o que toda la familia tenga planes de establecerse en Australia. La posibilidad de que Meghan viaje con sus hijos tampoco equivale a una mudanza definitiva.

La relación de los duques de Sussex con Australia

Australia no es un destino desconocido para los Sussex. En abril de 2026, Meghan y Harry realizaron una visita al país, durante la cual la duquesa participó en MasterChef Australia y el príncipe mantuvo actividades relacionadas con veteranos y otros compromisos.

La experiencia televisiva parece haber abierto la puerta a esta nueva invitación, ahora en una producción dirigida a los más jóvenes.

Por el momento, la información apunta a un compromiso profesional de duración limitada y no a un cambio de residencia. Así, los rumores sobre una posible mudanza de los duques de Sussex a Australia deben distinguirse de los planes concretos que sí se han dado a conocer: el regreso de Meghan a la televisión australiana en 2027.