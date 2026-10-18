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De Londres a California: todas las casas en las que han vivido Meghan Markle y el príncipe Harry desde su boda

Desde su boda en mayo de 2018, el príncipe Harry y Meghan Markle han cambiado de lujosas residencias en varias ocasiones.

Octubre 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Todas las casas en las que han vivido Meghan Markle y el príncipe Harry

Todas las casas en las que han vivido Meghan Markle y el príncipe Harry

Getty Images

La historia de Meghan Markle y el príncipe Harry como pareja comenzó en Reino Unido, cuando todavía formaban parte activa de la familia real británica, pero dio un giro importante en 2020, cuando anunciaron que dejarían sus funciones oficiales y se mudarían a Norteamérica.

Desde entonces, el duque y la duquesa de Sussex han pasado por distintas propiedades en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, en una trayectoria marcada por su salida de la monarquía, el nacimiento de sus hijos y el inicio de una nueva etapa profesional y familiar.

Todas las casas en las que han vivido Meghan Markle y el príncipe Harry

De una residencia en los terrenos del palacio de Kensington a una mansión en California, estas son las casas que han formado parte de la vida de Meghan y Harry desde que se casaron en 2018.

Nottingham Cottage

Aunque su historia matrimonial comenzó en mayo de 2018, Meghan y Harry ya compartían hogar desde antes de casarse. Su primera residencia juntos fue Nottingham Cottage, una vivienda de dos habitaciones situada dentro de los terrenos del palacio de Kensington.

La propiedad, conocida cariñosamente como Nott Cott, había sido el hogar del príncipe Harry antes de su relación con Meghan. Allí comenzaron su vida en pareja mientras se preparaban para asumir nuevas responsabilidades dentro de la familia real británica.

Frogmore Cottage

Después de su boda, celebrada el 19 de mayo de 2018, Meghan y Harry recibieron el uso de Frogmore Cottage, una residencia ubicada en los terrenos de Windsor, cerca del castillo donde contrajeron matrimonio.

La pareja se instaló allí en 2019, después de realizar una renovación importante para adaptar la vivienda a sus necesidades, la propiedad se convirtió en su hogar durante los primeros meses de vida de Archie, quien nació en mayo de ese año.

Frogmore Cottage también representó una etapa importante en su historia como familia: fue su residencia oficial en Reino Unido antes de anunciar que dejarían de desempeñar sus funciones como miembros activos de la realeza.

Todas las casas en las que han vivido Meghan Markle y el príncipe Harry

Todas las casas en las que han vivido Meghan Markle y el príncipe Harry

Steve Parsons - PA Images/PA Images via Getty Images

Mille Fleurs

A finales de 2019, después de su gira por Sudáfrica, Meghan y Harry pasaron una temporada en la isla de Vancouver, en Canadá, y la propiedad en la que se alojaron fue identificada por diversos medios como Mille Fleurs, una lujosa residencia privada situada en North Saanich.

Rodeada de naturaleza y con vistas al agua, la vivienda les ofreció un entorno alejado de la atención constante que acompañaba sus actividades oficiales en Reino Unido.

La mansión de Tyler Perry en Beverly Hills

Al llegar a Estados Unidos, los duques de Sussex se instalaron temporalmente en la mansión del productor y actor Tyler Perry, ubicada en una exclusiva zona residencial de Beverly Hills, Los Ángeles.

La propiedad les permitió establecerse en California mientras organizaban su nueva vida lejos de la monarquía británica.

Su mansión en Montecito, California

En julio de 2020, Meghan y Harry se instalaron en Montecito, una exclusiva comunidad costera del condado de Santa Bárbara, conocida por sus grandes propiedades y su ambiente tranquilo.

La pareja compró una mansión por aproximadamente 14.65 millones de dólares, según reportes inmobiliarios publicados ese año. La residencia cuenta con nueve habitaciones, 16 baños y amplios jardines, además de piscina, cancha de tenis y una casa independiente para invitados.

Las casas de Meghan Markle y el príncipe Harry reflejan las distintas etapas que han atravesado desde su boda: sus primeros años como pareja en Londres, la llegada de Archie en Windsor, su breve estancia en Canadá y el comienzo de una vida independiente en California.

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