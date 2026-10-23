La princesa Leonor protagonizó uno de los momentos más especiales de los Premios Princesa de Asturias 2026 al lucir unos históricos pendientes de rubíes y diamantes pertenecientes a su abuela, la reina Sofía. Una elección que fue mucho más allá de la elegancia, pues las joyas guardan una historia familiar que se remonta a 1962.

¿Cuál es la historia de los pendientes de 1962 de la reina Sofía que lleva la princesa Leonor?

El origen de estas piezas se encuentra en la boda de Sofía de Grecia y Juan Carlos de Borbón, celebrada el 14 de mayo de 1962 en Atenas. Con motivo del enlace, la reina Federica de Grecia regaló a su hija Sofía unos pendientes de rubíes y diamantes, diseñados para complementar otras joyas que recibió durante las celebraciones nupciales.

La princesa Leonor revive los pendientes históricos de 1962 de la reina Sofía: ¿cuál es su historia? Bettmann/Getty Images

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Entre aquellos obsequios destacaba un espectacular collar de rubíes y diamantes, regalo del magnate griego Stavros Niarchos. Ambas piezas formaron parte del joyero personal de Sofía y representan una época importante de la historia de la familia real española.

¿Cuál es el significado del color de los pendientes de la princesa Leonor?

El intenso rojo de los rubíes está históricamente asociado con el amor, el poder y la protección, convirtiéndose en una de las piedras más representativas de la joyería real. En Leonor, estos pendientes adquieren un significado todavía más especial al representar un vínculo entre tres generaciones: su bisabuela Federica de Grecia, su abuela Sofía y la futura reina de España.

Significado del color de los pendientes de 1962 que la princesa Leonor lució en 2026 Getty Images

¿Por qué es tan especial que Leonor haya utilizado estos pendientes?

De acuerdo con Vanity Fair España, la reina Sofía había conservado estos pendientes durante más de seis décadas sin prestárselos a otros miembros de la familia. Su aparición en Leonor durante los Premios Princesa de Asturias 2026 adquiere un significado aún mayor, siendo una joya que estuvo presente en uno de los días más importantes de su vida.

La princesa Leonor revive los pendientes históricos de 1962 de la reina Sofía: ¿cuál es su historia? Carlos Alvarez/Getty Images

Para la ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, Leonor combinó los pendientes con un vestido en tono burdeos de Hannibal Laguna, creando una armonía entre los rubíes y su elección de vestuario. Anteriormente, la reina Sofía había utilizado estas joyas en acontecimientos importantes, incluida la boda del príncipe Hussein de Jordania y Rajwa Al Saif en 2023.