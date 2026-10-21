Catalina, princesa de Gales, volvió a rendir un homenaje simbólico a Lady Di a través de la moda y la joyería. Durante el banquete de Estado celebrado el 20 de octubre en el Castillo de Windsor, en honor al sultán Haitham bin Tarik de Omán, la esposa del príncipe Guillermo lució la histórica tiara Queen Mary’s Lover’s Knot, una de las piezas más emblemáticas que utilizó Diana de Gales.

Para la ocasión, Catalina eligió un vestido amarillo mantequilla de Elie Saab, caracterizado por su silueta fluida, delicados pliegues y una capa ligera que caía desde los hombros.

¿Cuál es el significado de la tiara de diamantes que usó Kate Middleton para homenajear a Lady Di? WPA Pool/Getty Images

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La tiara fue creada por la firma británica Garrard en 1913, por encargo de la reina María de Teck, abuela de Isabel II. Su diseño está compuesto por diamantes dispuestos en motivos de corazones abiertos y 19 perlas barrocas suspendidas. La joya fue heredada por Isabel II, quien posteriormente la prestó a Diana en 1981.

¿Cuál es el significado de la tiara de diamantes que usó Kate Middleton para homenajear a Lady Di? Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Diana utilizó esta pieza durante numerosos compromisos oficiales, convirtiéndola en una de sus joyas favoritas. Después de su divorcio del entonces príncipe Carlos, la tiara regresó a la colección real. En diciembre de 2015, Catalina volvió a lucirla durante una recepción diplomática en el Palacio de Buckingham. Desde entonces, se ha convertido en una de sus elecciones más frecuentes para los banquetes de Estado.