¿Cuánto ha gastado Kim Kardashian en objetos históricos? Sus piezas de Lady Di y Jackie Kennedy

La fascinación de Kim Kardashian por los objetos históricos va mucho más allá de la moda vintage. En los últimos años, la empresaria ha desembolsado cientos de miles de dólares para adquirir piezas relacionadas con mujeres como la princesa Diana y Jackie Kennedy, además de conseguir uno de los préstamos más exclusivos de la moda: un vestido original de Marilyn Monroe.

El vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian y no compró Jim Spellman/Getty Images

La Attallah Cross de la princesa Diana

En 2023, Kardashian compró en Sotheby’s la Attallah Cross, una cruz de amatistas y diamantes creada por Garrard en la década de 1920 y que Lady Di llevó en varias ocasiones. Kim pagó 163,800 libras, aproximadamente 197 mil dólares en aquel momento, más del doble de su estimación previa. La pieza volvió a llamar la atención en 2024, cuando la llevó públicamente durante la gala LACMA Art+Film.

¿Cuánto ha gastado Kim Kardashian en objetos históricos? Sus piezas de Lady Di Getty Images

El Cartier Tank de Jackie Kennedy

Otra de sus adquisiciones históricas fue el Cartier Tank de oro de 18 quilates de Jackie Kennedy. Kim lo compró de manera inicialmente anónima en una subasta de Christie’s en 2017 por 379,500 dólares, muy por encima de la estimación inicial de entre 60 mil y 120 mil dólares.

El reloj, fechado en 1962, había sido un regalo para Jackie de su cuñado Stanislaw “Stas” Radziwill y se convirtió en uno de los accesorios más reconocibles de la ex primera dama.

El Cartier Tank de Jackie Kennedy que compró Kim Kardashian Getty Images

El vestido de Marilyn Monroe que usó y no compró

No todas las piezas históricas que Kim ha utilizado forman parte de su colección. Para la Met Gala 2022, Ripley’s Believe It or Not! le prestó el vestido que Marilyn Monroe utilizó en 1962 para cantarle “Happy Birthday, Mr. President” a John F. Kennedy.

El vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian y no compró WWD/Penske Media via Getty Images

Kardashian llevó el original únicamente durante unos minutos antes de cambiarse a una réplica. Su decisión provocó controversia entre conservadores e historiadores de moda por los riesgos que suponía volver a utilizar una prenda tan frágil. Posteriormente circularon acusaciones de daños, aunque Ripley’s sostuvo que Kim lo devolvió en las mismas condiciones. La pieza pertenece a la institución, que la compró en 2016 por 4.8 millones de dólares.

El vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian y no compró Universal History Archive/Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

¿Irá Kim Kardashian por el “Revenge Dress” de Lady Di?

Su historial como coleccionista vuelve a resultar especialmente interesante ahora que el icónico “Revenge Dress” de la princesa Diana regresará a subasta. Hasta ahora no existe confirmación de que Kardashian esté interesada en comprarlo, pero haber adquirido previamente una de las joyas de Diana inevitablemente ha alimentado las especulaciones.

¿Irá Kim Kardashian por el “Revenge Dress” de Lady Di? Ben Montgomery/Getty Images

De Jackie Kennedy a Lady Di y Marilyn Monroe, Kim ha convertido su fascinación por los grandes íconos en una peculiar relación con la historia de la moda: algunas piezas las compra y otras consigue llevarlas, aunque sea solo por unos minutos.