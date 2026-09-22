Lili Reinhart continúa convirtiendo la promoción de The Love Hypothesis en un recorrido por algunos de los looks más memorables del cine de los años 2000. Esta vez, la actriz rindió homenaje a la fallecida Brittany Murphy al recrear la imagen de Molly Gunn en Uptown Girls, película estrenada en 2003 y coprotagonizada por Dakota Fanning.

Para hacerlo, Reinhart llevó un vestido de Blumarine de la colección Primavera/Verano 2002, caracterizado por su base en tonos nude, aplicaciones florales rosas y verdes, bordados brillantes y una falda de corte asimétrico. Se trata del mismo diseño que Murphy hizo famoso en una de las primeras escenas de Uptown Girls.

Lili Reinhart homenajea a Brittany Murphy con el icónico vestido de Uptown Girls: así consiguió la pieza Fotos: Getty Images - @lilireinhart

¿Cómo consiguió Lili Reinhart el vestido de Uptown Girls?

La propia actriz reveló que la pieza que utilizó fue proporcionada por Rebe Archive, un archivo especializado en moda vintage. No se ha confirmado que Lili llevara exactamente la misma pieza física que Brittany Murphy usó durante el rodaje. Se trata de un ejemplar del mismo diseño original de Blumarine. De hecho, Vogue documentó que existen unas cuantas unidades de este modelo y que la pieza utilizada por Murphy en la película fue vendida años después en una subasta.

Es realmente el vestido de mis sueños desde el día que lo vi cuando tenía siete años. Lili Reinhart

¿Cómo consiguió Lili Reinhart el vestido de Brittany Murphy? Mark Mainz/Getty Images

Sarah Edwards, diseñadora de vestuario de Uptown Girls, contó que vio la pieza en el catálogo de Blumarine y supo inmediatamente que quería utilizarla para Molly. Anna Molinari, cofundadora de la firma italiana, terminó proporcionando al equipo el sample de pasarela, ya que la colección apenas estaba saliendo en aquel momento.

Reinhart acompañó el vestido con sandalias vintage de Giuseppe Zanotti decoradas con flores y llevó el cabello rubio con ondas y hacia un costado, evocando el estilismo de Murphy en la cinta.