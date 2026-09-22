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¿De qué murió Hayden Panettiere? Confirman que su muerte a los 36 años fue accidental

A más de un mes del fallecimiento de la actriz de Heroes y Nashville, las autoridades dieron a conocer los resultados de la autopsia y determinaron que su muerte fue accidental.

Septiembre 22, 2026 • 
Tania Franco
Las últimas confesiones de Hayden Panettiere: lo que dijo sobre su hija y el futuro antes de morir

KMazur/WireImage for ABC Cable Networks Group

A más de un mes de la muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el pasado 16 de agosto de 2026, finalmente se dio a conocer la causa oficial de su fallecimiento. La actriz, conocida por producciones como Heroes, Nashville y la saga Scream, tenía 36 años.

De acuerdo con la oficina del forense del condado de Greenville, Carolina del Sur, Panettiere murió debido a los efectos tóxicos combinados de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. Las autoridades clasificaron oficialmente la manera de muerte como accidental.

¿De qué murió Hayden Panettiere? Esto se sabe sobre la repentina muerte de la actriz de Heroes a los 36 años

Marcel Thomas/FilmMagic

¿Qué reveló la autopsia de Hayden Panettiere?

El reporte del forense también estableció que durante la autopsia no se encontraron señales de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento. La conclusión llega después de varias semanas de espera mientras se realizaban los análisis correspondientes para determinar qué había ocurrido.

El 16 de agosto, aproximadamente a la 1:51 de la tarde, los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 en Greenville por un supuesto paro cardiaco. Al llegar, encontraron a la actriz inconsciente y comenzaron maniobras avanzadas de reanimación; sin embargo, los esfuerzos no tuvieron éxito y fue declarada muerta a las 2:32 p.m.

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Kevin Winter/Getty Images

Es hasta este 22 de septiembre de 2026 que las autoridades revelaron los resultados definitivos y confirmaron tanto la causa como la clasificación accidental de su muerte, cerrando una de las principales incógnitas que permanecían desde que se anunció el fallecimiento de la actriz.

Hayden Panettiere
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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