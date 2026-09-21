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Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte

Meses antes de la muerte del modelo a los 27 años, Cindy Crawford habló sobre la relación entre sus hijos, Presley y Kaia Gerber, y reveló qué era lo que más la emocionaba como madre.

Septiembre 21, 2026 • 
Tania Franco
Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte

Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte

Darren Gerrish/BFC/Getty Images

Meses antes de la inesperada muerte de Presley Gerber, Cindy Crawford habló con orgullo sobre sus dos hijos y el estrecho vínculo que existía entre ellos. En una entrevista con People realizada en mayo de 2026, la supermodelo recordó la experiencia de trabajar junto a Presley, Kaia Gerber y su esposo, Rande Gerber, en una campaña familiar.

Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte

Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte

David Livingston/Getty Images

“Fue increíble”, recordó Crawford sobre compartir el set con sus hijos. “Pudimos pasar un día con nuestros hijos, algo que amamos. Pero fue extra especial”. Para Cindy, uno de los momentos más emotivos llegó cuando ella y Rande pudieron observar a Presley y Kaia trabajando juntos: “Estábamos muy orgullosos”.

Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte

Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte

Gregg DeGuire/WireImage

La modelo explicó que ver la complicidad entre los hermanos era especialmente significativo para ellos como padres. “Creo que nada hace sentir más orgulloso a un padre que ver que tus hijos se caen bien y se quieren”, confesó. También recordó lo especial que resultó escuchar lo que sus hijos tenían que decir sobre ellos durante las entrevistas realizadas para la campaña.

Sus palabras cobran un significado distinto después de que Presley muriera el 20 de septiembre de 2026, a los 27 años, en un centro de rehabilitación. De acuerdo con registros del médico forense del condado de Los Ángeles obtenidos por People, la causa de muerte todavía no ha sido determinada públicamente. La familia pidió privacidad durante “este momento tan difícil y doloroso”.

Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte

Cindy Crawford: la última entrevista en la que habló de su hijo Presley Gerber antes de su muerte

Kevork Djansezian/Getty Images

Crawford también había dedicado un emotivo mensaje a Presley por su cumpleaños el pasado 2 de julio. “Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, pero siempre te veré como mi pequeño. Te amo”, escribió entonces. Presley, quien siguió los pasos de su madre en el modelaje, había hablado públicamente sobre sus dificultades con la salud mental y las adicciones, así como sobre su proceso de recuperación.

Cindy Crawford Kaia Gerber
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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