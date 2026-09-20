Joey King tenía apenas 12 años cuando participó en El Conjuro, pero más de una década después sigue sin encontrar una explicación para lo que ocurrió con su salud durante el rodaje. En una reciente entrevista en Zach Sang Show, publicada el 11 de septiembre de 2026, la actriz recordó que comenzó a presentar enormes moretones en distintas partes del cuerpo mientras filmaba la película.

Mientras filmaba El Conjuro desarrollé un trastorno sanguíneo y solo me enteré porque, de la nada, comenzaron a aparecerme moretones enormes por todo el cuerpo. Joey King

Joey King revela la aterradora experiencia que vivió durante el rodaje de “El Conjuro” Neil Mockford/GC Images

Joey King desarrolló un trastorno sanguíneo durante El Conjuro

Según relató, los moretones aparecieron repentinamente en lugares inusuales, como el pecho y la espalda. Tras acudir al médico, los análisis revelaron que tenía un nivel peligrosamente bajo de plaquetas y fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica inmune (ITP).

Me dijeron: ‘Estás en riesgo de sufrir una hemorragia interna. Es posible que necesites una transfusión de sangre’ Joey King

La situación llegó a afectar su trabajo. La producción tuvo que retirarla de algunas escenas demasiado físicas por el riesgo de sangrado y King acudía al hospital dos veces al día, antes y después de filmar, para controlar sus niveles. La actriz ya había contado anteriormente que los moretones aparecieron mientras rodaban precisamente escenas en las que el personaje de Lili Taylor también presentaba marcas inexplicables.

Joey King revela la aterradora experiencia que vivió durante el rodaje de “El Conjuro” Cindy Ord/MG26/Getty Images for The Met Museum/Vogue

El misterio de su recuperación

Lo que todavía inquieta a Joey King ocurrió cuando terminó la película. Después de regresar a casa, sus primeros análisis continuaron mostrando niveles bajos. Sin embargo, aseguró que de un día para otro sus plaquetas regresaron completamente a la normalidad.

Después, cuando regresé a casa una vez que terminó el rodaje. [...] En mi segunda cita, que fue al día siguiente, mis plaquetas habían vuelto a la normalidad. Joey King

King ha relatado esta experiencia en distintas ocasiones a lo largo de los años. Aunque existe una explicación médica para los moretones —el diagnóstico de ITP—, es la coincidencia entre su aparición durante el rodaje y su posterior recuperación lo que la actriz continúa describiendo como inexplicable.