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Adam Brody revela si sus hijos con Leighton Meester ya vieron The O.C. y Gossip Girl

Adam Brody aún no está listo para que sus hijos con Leighton Meester vean las series que los lanzaron a la fama y el estrellato.

Septiembre 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
Adam Brody revela si sus hijos con Leighton Meester ya vieron The O.C. y Gossip Girl

Adam Brody revela si sus hijos con Leighton Meester ya vieron The O.C. y Gossip Girl

Getty Images

Leighton Meester y Adam Brody comenzaron a salir en 2013 y un año después se casaron en una ceremonia privada, desde entonces, han construido una vida familiar lejos de los reflectores y se han consolidado como una de las parejas más discretas de Hollywood, junto a sus dos hijos.

Sin embargo, más allá de su vida familiar, la pareja tiene algo en común que marcó a toda una generación: ambos protagonizaron dos de las series juveniles más populares de los años 2000.

Mientras Brody conquistó al público como Seth Cohen en The O.C., Meester se convirtió en un ícono televisivo gracias a Blair Waldorf en Gossip Girl; sin embargo, parece que sus hijos no saben nada de los proyectos que los hicieron famosos.

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Adam Brody revela si sus hijos con Leighton Meester han visto The O.C y Gossip Girl

Durante una entrevista con E! News en los Emmy 2026, la estrella de Nobody Wants This, de 46 años, reveló que sus dos hijos con su esposa, Leighton Meester, aún no han visto a sus padres en The O.C. ni Gossip Girl.

Brody, que estaba nominado a Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia, aseguró que prefiere dejar que sus hijos “encuentren su propio camino” hacia estas series que marcaron a toda una generación.

Nada de O.C., ni Gossip Girl todavía”, dijo. “Voy a dejar que encuentren su propio camino, y si lo consiguen, ya sabes, pueden quedarselo”.

Así es la vida familiar de Leigthon Meester y Adam Brody lejos de Hollywood

Meester y Brody, quienes también comparten pantalla en la segunda temporada de Nobody Wants This, están casados desde 2014, la pareja tiene dos hijos, Arlo, nacida en 2015, y un niño nacido en 2020 cuyo nombre mantienen en privado.

Aunque ocasionalmente hablan de su familia, ambos procuran mantener a sus hijos alejados de los reflectores.

Meester también ha hablado sobre cómo la maternidad la ha llevado a reflexionar sobre su propia infancia y crianza, en una entrevista con la revista People en agosto de 2023, la actriz describió la experiencia de tener hijos como un proceso profundamente íntimo y emotivo.

Al tener hijos, quiero darles todo aquello que nosotros no tuvimos al crecer, pero también quiero ser honesta y enseñarles a valorar y agradecer todo lo que tenemos”.

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