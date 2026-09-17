El video que despertó críticas hacia Charles Leclerc por su supuesta falta de atención con Alexandra

Charles Leclerc se encuentra en medio de una conversación inesperada en redes sociales. En las últimas semanas, algunos usuarios han cuestionado ciertos gestos del piloto de Ferrari hacia Alexandra Leclerc durante su embarazo, basándose principalmente en breves videos que se han viralizado.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante el Gran Premio de España, cuando Lewis Hamilton habría ofrecido su asiento a Alexandra mientras Leclerc permanecía sentado. El gesto provocó comparaciones entre ambos pilotos y llevó a algunos internautas a interpretar la actitud de Charles como poco considerada.

Sin embargo, ninguno de estos videos permite determinar qué ocurrió antes o después de las imágenes, y hasta ahora no existe evidencia pública que indique un problema entre la pareja. Alexandra tampoco ha realizado declaraciones cuestionando el comportamiento de Leclerc.

Por ello, las críticas permanecen, por ahora, en el terreno de las interpretaciones y especulaciones de redes sociales, más que en hechos que permitan sacar conclusiones sobre su relación.