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Amanda Seyfried y Thomas Sadoski terminan su matrimonio tras casi una década juntos

A través de un comunicado, Amanda Seyfried y Thomas Sadoski confirmaron su separación después de nueve años juntos y dos hijos en común.

Septiembre 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
Amanda Seyfried y Thomas Sadoski ponen fin a su matrimonio de 9 años

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski ponen fin a su matrimonio de 9 años

Getty Images

En marzo de 2017 Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se casaron en una ceremonia privada, y poco después de la boda nació su primera hija, Nina, y en 2020, la familia creció nuevamente con la llegada de su hijo, Thomas Jr.

Sin embargo, este 15 de septiembre hicieron pública su separación, la pareja explicó que llevaba ya algún tiempo distanciada y aseguró que esta decisión ha sido la más adecuada para su familia.

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Amanda Seyfried y Thomas Sadoski ponen fin a su matrimonio de 9 años

El comunicado de la pareja se dio a conocer a través de la revista People, donde aseguran que seguirán manteniendo una relación cercana por el bien de sus hijos.

Llevamos un tiempo separados y ha demostrado ser la decisión correcta para nosotros y nuestra familia. Nos tendremos el uno al otro para siempre, y eso es BUENO”, expresaron Seyfried y Sadoski en un comunicado conjunto.

Hasta el momento, la pareja no ha dado más detalles de su separación, ni los motivos por los que decidieron poner punto final a una relación que comenzó en 2015 y que se había mantenido unida por más de 9 años.

Historia de amor de Amanda Seyfried y Thomas Sadoski

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se conocieron en 2015 mientras trabajaban en The Way We Get By y volvieron a coincidir en The Last Word, donde su conexión profesional se transformó en un romance.

Se comprometieron en 2016 y se casaron en secreto en marzo de 2017, poco después nació su hija Nina y, en 2020, dieron la bienvenida a su segundo hijo, Thomas Jr.

Durante sus nueve años de matrimonio, la pareja mantuvo su vida familiar alejada de los reflectores y construyó una vida tranquila en una granja del norte del estado de Nueva York, y aunque protegieron su privacidad, en distintas ocasiones expresaron públicamente su admiración y apoyo mutuo, tanto en lo personal como en sus respectivas carreras.

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