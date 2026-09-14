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El controvertido comercial deportivo que causó revuelo entre las atletas: así respondió Sydney Sweeney

La nueva campaña de la actriz para la plataforma deportiva Novig provocó críticas de atletas olímpicas, quienes cuestionan el uso de la sexualización femenina en un momento de creciente visibilidad para las mujeres en el deporte.

Septiembre 14, 2026 • 
Tania Franco
Sydney Sweeney desata polémica por su nuevo comercial deportivo

Getty Images

Sydney Sweeney vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez, la actriz desató una polémica tras protagonizar “Just Sports”, la nueva campaña de Novig, plataforma estadounidense de predicciones y apuestas deportivas de la que también es inversionista. En el anuncio, Sweeney aparece desnuda o semidesnuda utilizando distintos elementos deportivos para cubrir su cuerpo.

La controversia va más allá de que Sweeney muestre su cuerpo. El cuestionamiento se centra en utilizar nuevamente la sexualización de una mujer como recurso para vender un producto relacionado con el deporte, mientras las atletas llevan años buscando que la conversación se concentre en su rendimiento, disciplina y logros.

Sydney Sweeney desata polémica por su nuevo comercial deportivo

Sydney Sweeney desata polémica por su nuevo comercial deportivo

XNY/Star Max/GC Images

Las deportistas reaccionan

Una de las críticas más contundentes llegó de Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímpica de natación, quien lamentó que este tipo de publicidad continúe vigente y señaló que pensaba que esta forma de marketing había quedado en el pasado.

Queremos que la próxima generación de mujeres se sienta orgullosa de sus logros, no de cómo luce.
Mary M McCarthy

La gimnasta estadounidense Gracie Kramer también reaccionó y compartió un video de ella compitiendo para contrastarlas con la campaña. Por su parte, la velocista olímpica Bree Masters publicó un mensaje similar reivindicando la imagen de las verdaderas atletas.

Sydney Sweeney responde a la controversia

Ante las críticas, Sweeney respondió recordando que reconocidas deportistas como Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe y Caroline Wozniacki también han posado desnudas o semidesnudas a lo largo de sus carreras.

Sin embargo, sus críticos señalan que aquellas sesiones, como las realizadas para el desaparecido Body Issue de ESPN, buscaban celebrar el cuerpo atlético, la fuerza y las capacidades físicas de las propias deportistas, mientras que consideran que el anuncio de Novig recurre al atractivo sexual de una actriz para promocionar una plataforma relacionada con los deportes.

Sydney Sweeney
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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