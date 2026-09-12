La razón por la que los hijos de la princesa Beatriz son príncipes y los de Eugenia no

Aunque las hijas del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson tienen el título de princesa y el tratamiento de Su Alteza Real, esta distinción no se transmite automáticamente a sus hijos, esto se debe a las Cartas Patentes de 1917, que establecen quiénes pueden ostentar el título de príncipe o princesa dentro de la familia real británica.

Al ser bisnietos de la reina Isabel II, y no nietos del actual monarca, los hijos de las princesas Beatriz y Eugenia de York, no tienen derecho automático a estos títulos; sin embargo, sí forman parte de la línea de sucesión al trono, aunque esto no les concede un título real.

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¿Por qué los hijos de la princesa Beatriz tienen títulos reales y los de Eugenia no?

Sin embargo, los hijos de la princesa Beatriz sí cuentan con títulos por parte de su padre. Edoardo Mapelli Mozzi es el hijo mayor del conde Alessandro Mapelli Mozzi, por lo que está destinado a heredar el título y el patrimonio familiar, incluida la histórica Villa Mapelli Mozzi, una residencia del siglo XVIII ubicada en el norte de Italia.

Además, al casarse con Edoardo, la princesa Beatriz adquirió los títulos nobiliarios italianos de “Contessa” y “Nobile Donna”. Estos títulos también corresponden a sus hijas, Sienna y Athena, por lo que, aunque no son princesas británicas, sí ostentan títulos de la nobleza italiana por parte de su padre.

Los hijos de Eugenia de York no tienen títulos reales

La princesa Eugenia está casada con Jack Brooksbank, quien no pertenece a una familia con un título nobiliario hereditario que sus hijos puedan recibir, por eso, sus tres hijos: August, Ernest y Adelaide Brooksbank, no tienen título real ni aristocrático.

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La llegada de Adelaide en agosto de 2026 volvió a poner esta diferencia bajo los reflectores, pues la pequeña, al igual que sus hermanos, forma parte de la línea de sucesión al trono británico, pero no recibió el título de princesa. Actualmente ocupa el puesto 15 en la sucesión.