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¿Quiénes asistieron al funeral del rey Harald V de Noruega? La realeza mundial se reúne en Oslo

El último adiós al monarca noruego congregó a reyes, herederos y jefes de Estado de distintos países en la Catedral de Oslo.

Septiembre 09, 2026 • 
Tania Franco
¿Quiénes asistieron al funeral del rey Harald V de Noruega? La realeza mundial se reúne en Oslo

Peter Summers/Getty Images

Noruega despidió este 9 de septiembre de 2026 al rey Harald V, quien murió el pasado 28 de agosto a los 89 años. Tras 35 años en el trono, el monarca recibió un funeral de Estado encabezado por su hijo y sucesor, el rey Haakon VIII, junto a la reina Sonja, la reina Mette-Marit y otros miembros de la familia real noruega.

¿Quiénes asistieron al funeral del rey Harald V de Noruega? La realeza mundial se reúne en Oslo

Chris Jackson/Getty Images

¿Quiénes asistieron al funeral del rey Harald V?

La despedida reunió a algunas de las figuras más importantes de la realeza internacional. Entre los asistentes estuvieron el príncipe William y la princesa Ana del Reino Unido; los reyes Carlos XVI Gustavo de Suecia, Federico X y Mary de Dinamarca, Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos, Felipe y Matilde de Bélgica, Abdalá II y Rania de Jordania, así como Alberto II y Charlene de Mónaco.

¿Quiénes asistieron al funeral del rey Harald V de Noruega? La realeza mundial se reúne en Oslo

Peter Summers/Getty Images

También acudieron Felipe VI y Letizia de España, el príncipe heredero Akishino y la princesa Kiko de Japón, los grandes duques Guillermo y Estefanía de Luxemburgo, además de herederos como Victoria de Suecia, Christian de Dinamarca y Amalia de Países Bajos.

La ceremonia contó además con numerosos jefes de Estado. Entre ellos destacó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, junto a los presidentes de Alemania, Finlandia, Islandia, Polonia, Lituania y otros países. Tras el funeral en la Catedral de Oslo, el féretro de Harald V fue trasladado a la Fortaleza de Akershus, donde se realizó una ceremonia privada antes de ser depositado en la cripta real, cerrando así 13 días de luto nacional en Noruega.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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