¿Quiénes asistieron al funeral del rey Harald V de Noruega? La realeza mundial se reúne en Oslo

Noruega despidió este 9 de septiembre de 2026 al rey Harald V, quien murió el pasado 28 de agosto a los 89 años. Tras 35 años en el trono, el monarca recibió un funeral de Estado encabezado por su hijo y sucesor, el rey Haakon VIII, junto a la reina Sonja, la reina Mette-Marit y otros miembros de la familia real noruega.

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¿Quiénes asistieron al funeral del rey Harald V?

La despedida reunió a algunas de las figuras más importantes de la realeza internacional. Entre los asistentes estuvieron el príncipe William y la princesa Ana del Reino Unido; los reyes Carlos XVI Gustavo de Suecia, Federico X y Mary de Dinamarca, Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos, Felipe y Matilde de Bélgica, Abdalá II y Rania de Jordania, así como Alberto II y Charlene de Mónaco.

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También acudieron Felipe VI y Letizia de España, el príncipe heredero Akishino y la princesa Kiko de Japón, los grandes duques Guillermo y Estefanía de Luxemburgo, además de herederos como Victoria de Suecia, Christian de Dinamarca y Amalia de Países Bajos.

La ceremonia contó además con numerosos jefes de Estado. Entre ellos destacó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, junto a los presidentes de Alemania, Finlandia, Islandia, Polonia, Lituania y otros países. Tras el funeral en la Catedral de Oslo, el féretro de Harald V fue trasladado a la Fortaleza de Akershus, donde se realizó una ceremonia privada antes de ser depositado en la cripta real, cerrando así 13 días de luto nacional en Noruega.