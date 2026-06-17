La princesa Mette-Marit de Noruega recibe un trasplante de pulmón con éxito

En 2018, el Palacio de Noruega anunció que la princesa heredera Mette-Marit había sido diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad incurable que provoca cicatrices en los pulmones y dificulta la respiración.

Con el paso de los años, su estado de salud fue deteriorándose, lo que la llevó a ser incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón. Ahora, la intervención se ha realizado con éxito, poniendo fin a meses de especulaciones sobre su condición médica, en medio además de la atención mediática generada por el polémico proceso judicial que enfrenta su hijo mayor, Marius Borg.

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La princesa heredera Mette-Marit se somete a trasplante de pulmón con éxito

Este miércoles 17 de junio, el Palacio de Noruega emitió un comunicado oficial en el que daba a conocer la noticia de que la princesa Mette-Marit de 52 años, se había sometido con éxito a un trasplante de pulmón en el Hospital Universitario de Oslo.

“El trasplante de pulmón ha sido un éxito hasta el momento”, afirmó Arnt Fiane, cirujano cardiotorácico y jefe del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del hospital.

El médico agregó que la esposa del príncipe Haakon de Noruega, se encuentra recuperándose de la cirugía, y pasará algunos días hospitalizada para monitorear su progreso y recuperación.

“Al igual que todos los pacientes recién trasplantados, permanecerá en el hospital durante varias semanas, con el objetivo de ajustar la medicación, controlar posibles complicaciones y llevar a cabo la rehabilitación”, señaló el médico.

Por otra parte, la Casa Real de Noruega, comunicó que las próximas noticias sobre el estado de salud de Mette-Marit, se darán a conocer cuando la princesa sea dada de alta.

“El príncipe heredero y la princesa expresan su sincero agradecimiento por los numerosos mensajes de cariño y afecto que han recibido. Esto significa mucho para ellos en estos momentos difíciles”, concluye el comunicado.

La Familia Real de Noruega hizo cambios en su agenda por la salud de Mette-Marit

Desde finales de 2025, la Casa Real de Noruega había advertido sobre la posibilidad de que Mette-Marit necesitara un trasplante de pulmón debido al deterioro de su salud, desde ese momento, la princesa redujo sus compromisos oficiales e incluso comenzó a aparecer con mascarilla de oxígeno.

En las semanas previas a la operación, varios movimientos familiares, como el regreso anticipado de su hija Ingrid desde Australia y la cancelación de actos por parte del príncipe heredero Haakon, alimentaron las sospechas sobre el empeoramiento de su estado.

La noticia de su inclusión en la lista de espera también provocó un notable aumento en el número de donantes de órganos registrados en Noruega.