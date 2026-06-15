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Marius Borg es condenado a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de estos delitos

El hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega recibió el fallo dictado este lunes por el Tribunal de Distrito de Oslo

Junio 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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GTRES

El juez Jon Sverdrup Efjestad determinó que el acusado de 29 años es responsable penalmente de haber agredido sexualmente a dos mujeres mientras se encontraban dormidas. El dictamen incluye una condena por maltrato físico y psicológico en contra de su ex pareja, la influencer Nora Haukland.

Pese a que Borg enfrentaba inicialmente cerca de 40 cargos criminales (que incluían violaciones adicionales, amenazas y delitos de narcóticos), la sala del tribunal lo absolvió de otras dos acusaciones de abuso por falta de pruebas concluyentes.

La resolución final se ubicó por debajo de la petición de la Fiscalía noruega, que exigía una pena de siete años y siete meses de reclusión. Por su parte, la defensa legal del acusado había solicitado que solo se le juzgara por cargos menores aceptados por él como la posesión de marihuana e infracciones viales.

Además del tiempo en prisión, la sentencia estipula una indemnización financiera, deberá pagar 640,000 coronas noruegas, repartidas entre cuatro de las víctimas afectadas. Una orden de restricción, que le impide acercarse a las denunciantes.

Cabe mencionar que Borg carece de títulos nobiliarios y funciones oficiales dentro de la monarquía debido a que nació de una relación previa de Mette-Marit, antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon. Ante el dictamen, la Casa Real Noruega mantuvo su postura de hermetismo absoluto y comunicó a la prensa que no tiene comentarios sobre el veredicto.

Marius Borg
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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