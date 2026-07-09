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Rania de Jordania volverá a ser abuela: la princesa Iman está embarazada de su segundo hijo

La reina Rania anunció que su hija, la princesa Iman bint Abdullah, está embarazada de su segundo hijo, por lo que el rey Abdalá II se convertirá nuevamente en abuela

Julio 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La noticia fue realizada en redes sociales de la reina Rania, quien compartió una emotiva foto en la que aparece la princesa Iman junto a su esposo, Jameel Alexander Thermiotis, y su hija Amina. En la imagen, la pequeña toca con ternura el vientre de su madre, confirmando que la familia crecerá muy pronto.

En su mensaje, la reina expresó su felicidad por la llegada de un nuevo integrante a la familia real y escribió que su “club de nietos sigue creciendo”, una frase que rápidamente generó reacciones y felicitaciones de seguidores de la realeza de todo el mundo.

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La princesa Iman de 29 años, es la segunda hija de los reyes Abdalá II y Rania de Jordania. Contrajo matrimonio con el empresario venezolano de origen griego Jameel Alexander Thermiotis en marzo de 2023, en una elegante ceremonia celebrada en el Palacio Beit Al Urdun, en Amán.

La pareja recibió a su primera hija, Amina, en febrero del año pasado, por lo que el bebé que esperan ahora será su segundo hijo.

Con este embarazo, la reina Rania y el rey Abdalá II se preparan para recibir a su tercer nieto. La pareja real debutó como abuelos en agosto de 2024 con el nacimiento de la princesa Iman, hija del príncipe heredero Hussein y la princesa Rajwa. Posteriormente nació Amina, la primera hija de la princesa Iman, en febrero de 2025.

Rania de Jordania
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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