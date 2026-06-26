El rey Felipe VI visita México y asistirá al partido de España en el Mundial 2026

El monarca español arribó a la Ciudad de México, donde sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, en un gesto que simboliza el restablecimiento de los vínculos diplomáticos tras varios años de distanciamiento.

La reunión entre ambos jefes de Estado representa un nuevo capítulo en la relación bilateral entre México y España. Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer la cooperación política, económica, cultural e histórica, luego de las tensiones surgidas en 2019 por las diferencias en torno a la memoria de la conquista española.

Como parte de su agenda en territorio mexicano, el rey viajará este viernes a Guadalajara, para asistir al encuentro entre las selecciones de España y Uruguay, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial. El partido se disputará en el Estadio Guadalajara, donde el monarca apoyará a la selección española desde las tribunas.

Se trata de la primera visita del rey Felipe VI a México desde que asumió el trono en 2014 y de un hecho considerado clave para el deshielo diplomático entre ambas naciones. Además del simbolismo político, su presencia en el Mundial refleja la relevancia internacional que ha adquirido el torneo.