Revista
Síguenos en:
Realeza

El rey Felipe VI visita México y asistirá al partido de España en el Mundial 2026

La visita del rey a México marca un momento histórico en la relación entre ambos países

Junio 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
rey-felipe.jpeg

El monarca español arribó a la Ciudad de México, donde sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, en un gesto que simboliza el restablecimiento de los vínculos diplomáticos tras varios años de distanciamiento.

La reunión entre ambos jefes de Estado representa un nuevo capítulo en la relación bilateral entre México y España. Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer la cooperación política, económica, cultural e histórica, luego de las tensiones surgidas en 2019 por las diferencias en torno a la memoria de la conquista española.

Como parte de su agenda en territorio mexicano, el rey viajará este viernes a Guadalajara, para asistir al encuentro entre las selecciones de España y Uruguay, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial. El partido se disputará en el Estadio Guadalajara, donde el monarca apoyará a la selección española desde las tribunas.

rey-felipe.jpeg

Se trata de la primera visita del rey Felipe VI a México desde que asumió el trono en 2014 y de un hecho considerado clave para el deshielo diplomático entre ambas naciones. Además del simbolismo político, su presencia en el Mundial refleja la relevancia internacional que ha adquirido el torneo.

rey Felipe VI
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
¿Por qué a la princesa Diana le gustaba tanto el ballet y la danza?
Realeza
Revelan la profesión que soñaba tener la princesa Diana en una carta nunca antes vista
Junio 21, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La princesa heredera Mette-Marit se somete a trasplante de pulmón con éxito
Realeza
La princesa Mette-Marit de Noruega recibe un trasplante de pulmón con éxito
Junio 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
principe-george.jpeg
Realeza
El príncipe George estudiará en la misma escuela que su padre, el príncipe William
Junio 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
marius-hijo-princesa-de-noruega.jpg
Realeza
Marius Borg es condenado a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de estos delitos
Junio 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
etiqueta real
Realeza
Lo que debes saber para ser reina de tu etiqueta personal al estilo Windsor
Noviembre 13, 2021
 · 
Diana Laura Sánchez
Lady Di
Realeza
Diana antes de Gales, las 10 cosas que no sabías de Lady Di
Noviembre 14, 2020
 · 
Alejandra Morón
meghan-markle-agota-sus-productos-as-ever.jpg
Realeza
¿Cuál es el Instagram de Meghan Markle? La duquesa de Sussex regresó a las redes sociales con un video de playa
La esposa del príncipe Harry ya había dado pistas de su posible regreso a redes
Enero 01, 2025
 · 
Laura Reyes
Adriana Abascal y el príncipe Manuel Filiberto de Saboya.jpg
Realeza
Quién es Adriana Abascal, la modelo mexicana que conquistó al príncipe Manuel Filiberto de Saboya
Fue Señorita México y tuvo una relación con uno de los hombres más poderosos de América Latina
Enero 14, 2025
 · 
Pamela Rodríguez