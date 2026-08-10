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Tallulah Willis se casa con Justin Acee usando un vestido que rinde homenaje a su mamá, Demi Moore

Para su boda con el músico Justin Acee, la hija menor de Demi Moore y Bruce Willis, lució un exclusivo vestido de Balenciaga con especial referencia a su madre.

Agosto 10, 2026 • 
Melisa Velázquez
Tallulah Willis se casa con Justin Acee usando un vestido que rinde homenaje a su mamá, Demi Moore

Tallulah Willis se casa con Justin Acee usando un vestido que rinde homenaje a su mamá, Demi Moore

Getty Images

Tallulah Willis se casó con el músico Justin Acee el pasado 8 de agosto en una ceremonia celebrada en Sun Valley, Idaho, donde se reunieron familiares y amigos más cercanos para celebrar la felicidad de la pareja que se dio el “sí, quiero”.

Aunque los detalles de la ceremonia se han mantenido bajo absoluta reserva, algunos secretos de la boda de Tallulah sí se han dado a conocer, especialmente los referentes al vestido de novia, un diseño cargado de significado que, además, rinde un emotivo homenaje a su madre, Demi Moore.

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La historia detrás del vestido de novia de Tallulah, hija menor de Demi Moore y Bruce Willis

Una semana antes de su boda con Justin Acee, Vogue acompañó en exclusiva a Tallulah durante la última prueba de su vestido de novia, realizada en una suite del Chateau Marmont.

La artista y escritora de 32 años, estuvo acompañada de sus hermanas Rumer y Scout, además de su madre, Demi, y juntas recordaron cómo buscaban diseños de vestidos en Etsy y cómo terminó con un diseño de Balenciaga.

¿Te acuerdas de cuando me enviabas vestidos de novia de Etsy?”, bromea Scout. “Eso fue hace como seis meses. Ella me decía: ‘¿Qué te parece este?’, y estaba en Etsy. De Etsy a la Alta Costura de Balenciaga… hay un largo camino. ¿Quién lo hubiera pensado?”.

Tallulah caminó al altar con un vestido de novia de Balenciaga diseñado especialmente para ella por Pierpaolo Piccioli, uno de los primeros diseños nupciales del creador desde que asumió la dirección creativa de la firma.

El vestido requirió 712 horas de trabajo, incluyendo 405 horas de confección y ajustes en el atelier, además de nueve horas dedicadas exclusivamente a la elaboración del velo, que dieron como resultado un sofisticado vestido strapless de satén de seda, con una silueta recta y una espectacular cola drapeada que caía hasta el suelo, coronada en la parte posterior por un gran lazo.

El diseño, que también incorporó delicados bordados hechos a mano, fue creado en colaboración con el estilista canadiense Brad Goreski, reconocido por trabajar en varias ocasiones con Demi Moore.

Además rindió un homenaje especial a Demi Moore, pues se inspiró en un diseño de Balenciaga que la actriz lució meses antes en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, en particular, su escote fue el punto de partida para crear el vestido de novia de su hija.

La prueba de vestido de novia de Tallulah Willis

Durante su prueba de vestido, Tallulah se sintió realmente emocional y profundamente emocionada de compartir un momento tan especial junto a su familia.

Esta mañana me siento casi fuera de mi cuerpo”, admitió Tallulah. “Tengo a mi familia aquí, me estoy probando este vestido, viviendo una especie de momento de princesa”.

La hija menor de Bruce de Willis, también manifestó su emoción por lucir un vestido tan personal y al mismo tiempo tan hermoso: “Poder combinar cosas que me gustan, y trabajar también con Brad en ello, entrar en la sala y ver cómo todas esas cosas cobraban vida, y además saber que era para mí, fue un momento precioso”, dice Tallulah. “Nunca lo olvidaré”.

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