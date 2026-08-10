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Tallulah Willis

Tallulah Willis, artista y escritora, que es la hija menor de Demi Moore y Bruce Willis.

Tallulah Willis se casa con Justin Acee usando un vestido que rinde homenaje a su mamá, Demi Moore
Entretenimiento
Tallulah Willis se casa con Justin Acee usando un vestido que rinde homenaje a su mamá, Demi Moore
Para su boda con el músico Justin Acee, la hija menor de Demi Moore y Bruce Willis, lució un exclusivo vestido de Balenciaga con especial referencia a su madre.
Agosto 10, 2026
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Melisa Velázquez