Demi Moore protagoniza emotivo discurso al recibir su primer Globo de Oro a Mejor Acriz

Demi Moore ganó su primer Globo de Oro a Mejor Actriz en Película de Comedia/Musical a sus 45 años.

La famosa protagonizó un emotivo discurso lleno de emoción. Al recibir su Golden Globe, Demi Moore recordó cuando un productor le dijo en su juventud que solo sería actriz de películas palomeras. Nunca creyó que este día llegaría, pero el universo siempre da nuevas oportunidades”, declaró con emoción al borde de las lágrimas.

El triunfo de Demi es un ejemplo de resiliencia e inspiración, después de que el productor le dijera hace 30 años que solo haría películas comerciales, la actriz de 62 años logró por fin un galardón en el cine en su tercera nominación en los premios que concede la prensa extranjera en Hollywood.

“Estoy en estado de shock. Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz. Me siento muy agradecida”, dijo Moore en su discurso.

“Yo ya había entendido que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener en mi carrera, que podría hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no sería nunca reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo”, agregó la actriz.

La famosa se impuso a las otras candidatas, la española Karla Sofía Gascón, quien estaba nominada por Emilia Pérez; Cynthia Erivo por Wicked; Mikey Madison por Anora; Zendaya por Rivales y Amy Adams por Canina.

Demi Moore continuó reflexionando sobre como los temas que aborda la película, explora las inseguridades personales y la lucha por la autoaceptación.

“Creo que esta película nos transmite algo sobre esos momentos en los que no creemos que seamos lo suficientemente guapas, ni lo suficientemente delgadas, ni lo suficientemente exitosas, o básicamente, no lo suficientemente buenas”, dijo.

La actriz compartió una anécdota sobre una conversación que la inspiró: “Una mujer me dijo: ‘no, nunca serás suficiente, pero puedes saber el valor de tu valía si dejas de lado la vara de medir”. Y hoy celebro esto como un indicador de mi integridad y del amor que me impulsa”.