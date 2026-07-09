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Bad Bunny hace historia con 9 nominaciones a los Emmys 2026 por su show del Super Bowl

El espectáculo del puertorriqueño rompió el récord como el show de medio tiempo más nominado en la historia de los Emmy y podría darle al artista su primer galardón televisivo.

Julio 09, 2026 • 
Tania Franco
Bad Bunny hace historia con nueve nominaciones a los Emmys 2026 por su show del Super Bowl

Getty Images.

Bad Bunny continúa sumando hitos a una carrera que no deja de reinventarse. Después de conquistar los Grammy y protagonizar uno de los espectáculos más comentados del año, el artista puertorriqueño volvió a hacer historia al recibir nueve nominaciones a los Premios Emmy 2026 por The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, convirtiéndose en el show de medio tiempo del Super Bowl con más nominaciones en la historia de los Emmy.

Bad Bunny hace historia con 9 nominaciones a los Emmys 2026 por su show del Super Bowl

Getty Images.

La producción fue reconocida en categorías como:

  1. Especial de Variedades en Vivo.
  2. Dirección para un Especial de Variedades.
  3. Diseño de Producción.
  4. Coreografía.
  5. Diseño de Iluminación.
  6. Dirección Técnica.
  7. Trabajo de Cámaras.
  8. Mezcla de Sonido.
  9. Dirección Musical y Peinado.

Además de encabezar el espectáculo, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, figura entre los productores del especial. Esto significa que, si el show se lleva el premio a Mejor Especial de Variedades en Vivo, Bad Bunny recibirá personalmente un Emmy como productor, sumando un nuevo reconocimiento a su trayectoria.

Bad Bunny hace historia con 9 nominaciones a los Emmys 2026 por su show del Super Bowl

Getty Images

Un espectáculo que rompió récords

El show de medio tiempo del Super Bowl LX fue celebrado por combinar la música de Bad Bunny con una puesta en escena inspirada en la cultura puertorriqueña, además de contar con invitados especiales y una producción de gran escala. Su impacto fue de 128.2 millones de espectadores, convirtiéndose en uno de los espectáculos de medio tiempo más vistos de todos los tiempos.

En lo que va del año, Bad Bunny también conquistó tres premios Grammy, incluido Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música y el entretenimiento a nivel mundial.

Bad Bunny
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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