Margaret Qualley y Jack Antonoff ponen fin a su relación tras casi tres años de matrimonio

Diversos medios estadounidenses reportan la separación de la pareja, que contrajo matrimonio en agosto de 2023 y cuya historia de amor incluso inspiró la canción Margaret de Lana del Rey.

La noticia llega después de varios días de especulaciones entre los seguidores de ambos. Los rumores de su ruptura comenzaron cuando Anatonoff asistió a la reciente boda de Taylor Swift y Travis Kelce, mientras que Qualley no estuvo presente. Poco después, usuarios en redes sociales notaron que la actriz eliminó varias fotos de su boda y de su relación de su cuenta de Instagram.

De acuerdo con People, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la relación atravesaba dificultades desde hace tiempo debido a las constantes diferencias y a las exigentes agendas profesionales de ambos. Mientras Qualley ha estado enfocada en nuevos proyectos cinematográficos, Antonoff continúa con compromisos musicales y giras con su banda Bleachers.

Cabe recordar que Margaret Qualley y Jack Antonoff comenzaron su relación en 2021 y debutaron oficialmente como pareja en la alfombra roja de los Critics Choice Awards en 2022. En ese mismo año, anunciaron su compromiso, y en agosto de 2023, celebraron una boda en Nueva Jersey.