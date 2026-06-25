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Taylor Swift y Travis Kelce se casarían el fin de semana en Nueva York

Los rumores sobre la esperada boda de Taylor cobraron fuerza luego de que The New York Times publicara una investigación en la que señala que la pareja celebraría su enlace durante fin de semana del 4 de julio en la ciudad de Nueva York, con un gran evento previsto para el 3 de julio

Junio 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
taylor swift

Taylor Swift influyó positivamente en Travis Kelce, según coach de los Chiefs

Getty

De acuerdo con el diario estadounidense, existen diversos indicios que apuntan a que los festejos se realizarán en el Madison Square Garden. Entre ellos destacan permisos solicitados para cerrar calles alrededor del recinto entre el 2 y el mediodía del 4 de julio, así como la instalación de carpas y logística para recibir entre 500 y 999 invitados. Además, un portavoz del Ayuntamiento confirmó la existencia de dicha solicitud de permisos.

El reporte también señala que varios jugadores de los Kansas City Chiefs habrían reservado habitaciones en un hotel de Times Square para estas fechas, mientras que fuentes consultadas por The New York Times indican que habría una reunión privada el 2 de julio y una celebración mucho más grande el 3 de julio. No obstante, el propio medio aclara que la ceremonia matrimonial podría realizarse en un sitio distinto y que el evento en el Madison sería únicamente para la recepción.

La especulación aumentó después de que el alcalde de Nueva York hiciera una referencia pública a la boda durante una conferencia de prensa, aunque sin ofrecer grandes detalles. A ello se le suman preparativos de seguridad y logística que han sido reportados por distintos medios estadounidenses, aunque los representantes de Swift, Kelce y del recinto no han hecho comentarios.

Taylor Swift Travis Kelce
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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