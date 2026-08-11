“Es su historia”: Julie Andrews revela por qué no regresará en ‘El diario de la princesa 3'

Los habitantes honorarios de Genovia tendrán que prepararse para una ausencia importante. Julie Andrews confirmó que no participará en El diario de la princesa 3, poniendo fin a las expectativas de verla nuevamente junto a Anne Hathaway en una de las sagas más queridas de Disney.

Andrews interpretó a Clarisse Renaldi, reina de Genovia y abuela de Mia, tanto en El diario de la princesa de 2001 como en El diario de la princesa 2, estrenada en 2004.

Durante una entrevista con TODAY, Andrews, de 90 años, explicó que considera que ha pasado demasiado tiempo desde las primeras películas y que la nueva historia debe concentrarse ahora en Mia Thermopolis, el personaje de Anne Hathaway.

No voy a estar en ella. Creo que la historia será un poco diferente y no estoy del todo segura de cómo la abordarán. Pero ya es demasiado tarde para que yo participe. Creo que la historia debe continuar con la princesa Mia. Es su historia, no realmente la mía. Julie Andrews

La actriz también dejó claro que prefiere preservar el recuerdo de la franquicia antes que extender innecesariamente su participación. No es una postura completamente nueva: años atrás ya había expresado sus dudas sobre regresar después de tanto tiempo e incluso señaló que, en ocasiones, es mejor dejar intacta una historia querida.