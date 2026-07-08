Travis Kelce revela por primera vez cómo planeó su propuesta a Taylor Swift tras su boda

A unos días de convertirse oficialmente en marido y mujer, Travis Kelce abrió su corazón para hablar por primera vez de la propuesta de matrimonio que cambió su historia con Taylor Swift. Durante el episodio más reciente de New Heights, el jugador de los Kansas City Chiefs recordó cómo comenzó a planear uno de los momentos más importantes de su vida y sorprendió al revelar que la decisión llegó mucho antes de lo que muchos imaginaban.

IG: Taylor Swift

El día que supo...

Kelce explicó que todo ocurrió después de que Taylor asistiera como invitada al podcast en agosto de 2025 para presentar su álbum The Life of a Showgirl. Según contó, al terminar esa grabación ya tenía claro que quería dar el siguiente paso y comenzó a organizar la propuesta de matrimonio.

Además, el deportista confirmó una teoría que durante meses circuló entre los seguidores de la pareja. Las fotografías del compromiso mostraban una ligera marca de unos audífonos en el cabello de Taylor Swift, detalle que llevó a muchos a pensar que las imágenes fueron tomadas justo después de la grabación del podcast. Travis confirmó que, efectivamente, esa sospecha era cierta.

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Las declaraciones llegan apenas unos días después de la espectacular boda de la pareja, celebrada el 3 de julio en Madison Square Garden, en Nueva York. La ceremonia reunió a familiares, amigos y celebridades en una celebración inspirada en un jardín encantado, donde ambos intercambiaron emotivos votos personalizados.

Las palabras de Travis Kelce ofrecieron un vistazo poco común a la intimidad de una de las parejas más mediáticas del momento. Con este relato, el jugador no solo recordó cómo nació la idea de pedir matrimonio, sino que también dejó claro que aquella decisión fue el resultado de una historia que ambos comenzaron a construir mucho antes de llegar al altar.