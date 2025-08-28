Suscríbete
Taylor Swift revela por qué se enamoró de Travis Kelce

En la antesala de su boda, Taylor Swift cuenta qué la conquistó de Travis

August 27, 2025 • 
Tania Franco
Taylor Swift revela qué le enamoró de Travis Kelce

Taylor Swift contó que supo muy pronto que Travis Kelce “no estaba loco”: la conquistó porque la conoció de forma natural, pura y normal, sin juegos. La hizo reír al instante con cosas cotidianas y, dice, es un verdadero “vibe booster”.

Un signo de exclamación humano, como apretar el botón de enhanced color en una foto: le sube el brillo a la vida.
Taylor Swift.

Travis, por su parte, confesó que se fue con el deseo absoluto de conocerla: verla hipnotizar un estadio y descubrir después a una mujer real y bellísima en persona.

Fue como la conversación más fácil que he tenido. Estar contigo fue simplemente muy divertido. Nunca había visto algo tan hipnotizante en el escenario. Y luego, en persona, es tan real y tan hermoso.
Travis Kelce.

Esta noticia alegró al mundo, siendo que la dating life de Taylor Swift ha sido una de las más mediáticas de la útlima década, por lo que alegró a las swifties verla comprometida con un hombre que parece ser todo lo que ella siempre soñó.

Taylor Swift Travis Kelce
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
