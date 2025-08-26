Suscríbete
Las 10 mejores canciones de amor de Taylor Swift para celebrar su compromiso con Travis Kelce

Celebramos su compromiso con una lista de las canciones de amor más icónicas de Taylor Swift

August 26, 2025 • 
Tania Franco
Durante un episodio del podcast New Heights, Taylor Swift reveló que cuando Travis Kelce la buscó con una pulsera de la amistad, se sintió como vivir una escena de película de John Hughes:

Ahora que la pareja acaba de comprometerse, no hay mejor forma de celebrarlo que recordar las 10 mejores canciones de amor de Taylor Swift.

1. Love Story (Fearless, 2008)

El himno que la lanzó al estrellato mundial. Una versión moderna de Romeo y Julieta con final feliz que sigue siendo su canción romántica más reconocible.

2. You Belong With Me (Fearless, 2008)

El retrato del amor no correspondido desde la mirada juvenil, convertido en uno de los mayores éxitos de su carrera.

3. Enchanted (Speak Now, 2010)

Un tema cargado de magia y deslumbramiento que captura la sensación de un flechazo inolvidable.

4. Mine (Speak Now, 2010)

Taylor narra un amor real, con vulnerabilidades y aprendizajes, mostrando madurez en sus letras.

5. Begin Again (Red, 2012)

Un tema esperanzador sobre volver a creer en el amor después de una ruptura, con un tono dulce y optimista.

6. Lover (Lover, 2019)

Un vals contemporáneo que muchos consideran la canción perfecta para bodas. Una declaración de amor estable y sincera.

7. Delicate (Reputation, 2017)

Una confesión íntima sobre la fragilidad y emoción de un nuevo inicio romántico.

8. Daylight (Lover, 2019)

Una metáfora de renacer: dejar atrás la oscuridad para abrazar un amor genuino y luminoso.

9. You Are In Love (1989, 2014)

Una canción poética sobre los pequeños detalles que hacen grande a una relación sólida.

10. Red (Red, 2012)

El amor intenso convertido en color: “Loving him was red”. Taylor pinta con metáforas la pasión, el caos y el dolor de una relación inolvidable. Una de sus canciones más poderosas y universales.

Desde el amor de cuento en Love Story hasta la intensidad cromática de Red, Taylor Swift ha narrado cada etapa de sus emociones a través de la música. Hoy, al comprometerse con Travis Kelce, estas canciones cobran un nuevo significado: el soundtrack de una artista que soñó con un amor auténtico… y finalmente lo encontró.

