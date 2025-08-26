Las 5 relaciones más mediáticas de Taylor Swift antes de comprometerse con Travis Kelce

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, confirmado este 26 de agosto de 2025, es uno de los eventos más comentados del año. La pareja que unió al pop y la NFL selló su historia de amor tras dos años de relación. Sin embargo, el camino sentimental de Taylor ha estado lleno de romances que marcaron tanto a la prensa como a su discografía.

A continuación, repasamos las 5 relaciones más mediáticas de Taylor Swift antes de este gran paso con Travis Kelce.

1. Joe Jonas (2008)

Taylor tenía apenas 18 años cuando comenzó a salir con Joe Jonas. Fue su primer romance mediático y también su primera gran ruptura pública: él terminó la relación por teléfono en solo 27 segundos. Swift transformó esa experiencia en canciones como “Forever & Always” y, años después, “Mr. Perfectly Fine”.

Jeff Kravitz/FilmMagic

2. Jake Gyllenhaal (2010-2011)

El noviazgo con el actor de Hollywood fue breve pero intenso, y se convirtió en una de las historias más recordadas de la cantante. El álbum Red está plagado de referencias a esa relación, especialmente en temas como “All Too Well”, considerada una de sus composiciones más icónicas.

Brendon Thorne/Getty Images

3. Harry Styles (2012-2013)

El romance con el ex integrante de One Direction causó un auténtico furor. Aunque duró pocos meses, dejó imágenes inolvidables de la pareja en Nueva York y Londres. Muchos fans aseguran que canciones como “Style” y “Out of the Woods” fueron inspiradas en esta etapa.

David Krieger/Bauer-Griffin/GC Images

4. Calvin Harris (2015-2016)

La relación con el DJ escocés fue una de las más largas y visibles en la vida de Taylor. Durante más de un año, fueron inseparables en alfombras rojas y premiaciones. Incluso colaboraron en el hit “This Is What You Came For”. Su ruptura fue muy mediática y marcó titulares en todo el mundo.

Kevin Mazur/BMA2015/WireImage

5. Joe Alwyn (2016-2023)

Con el actor británico, Taylor vivió su relación más duradera hasta antes de Travis Kelce. Estuvieron juntos casi seis años y mantuvieron un perfil muy bajo, alejados del ojo público. Él la acompañó en sus giras y hasta coescribió canciones bajo seudónimo en Folklore y Evermore. La ruptura en 2023 sorprendió a todos sus fans.

Jackson Lee/GC Images

Después de años de romances que inspiraron su música, Taylor encontró estabilidad junto al jugador de los Kansas City Chiefs. Lo que comenzó en 2023 con una simple pulsera de la amistad terminó en un romance que conquistó al mundo. Hoy, con su compromiso oficial, Swift inicia un nuevo capítulo, esta vez fuera de los escenarios y cerca del altar.