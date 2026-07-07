La exclusiva colección de bolsos Birkin de Erling Haaland que cuesta una fortuna

Erling Haaland se ha convertido en una de las figuras más populares del Mundial 2026, pero más allá de su talento en la cancha, el delantero noruego ha sorprendido con una afición poco común: coleccionar exclusivos bolsos Birkin de la firma Hermès, considerados algunos de los accesorios más codiciados y valiosos del mundo.

Con apenas 25 años, la estrella del Manchester City F.C. ha demostrado que su pasión por el lujo va mucho más allá del terreno de juego, y expertos aseguran que su colección de bolsos Birkin, está valuada en varios millones de dólares.

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La colección de bolsos Birkin de Erling Haaland

Hoy en día, los futbolistas ya no sólo llaman la atención dentro de la cancha de juego, pues poco a poco han conquistado el mundo de la moda, luciendo exclusivos relojes, prendas de alta costura, autos de lujo, y en el caso de Haaland, bolsos de lujo.

Desde modelos clásicos Birkin hasta ediciones especiales, la colección de Erling destaca por combinar minimalismo, exclusividad y elegancia, posicionándolo como uno de los jugadores con más estilo.

Hermès HAC 50 “Endless Road”

Este exclusivo bolso con detalles azules combina sofisticación, estilo llamativo y una gran personalidad, convirtiéndose en uno de los favoritos del delantero noruego.

Hermès Multipockets Birkin 50

Entre su colección de bolsos Hermès destaca esta pieza por su diseño con bolsillos exteriores utilitarios, que combina elegancia y funcionalidad.

Hermès “Rock” Black Evergrain

Una nueva pieza en su colección de Birkins que destaca por sus detalles únicos, como cadenas y cierres metálicos que le aportan un toque distintivo.

Hermès Birkin Hac Toile

Una de las piezas más populares de su colección, reconocida por la combinación de materiales que la hace única.

Hermès Haut à Courroies Cargo

Una pieza más de su colección Hermès que destaca por su diseño atrevido, con broches y bolsillos exteriores que le dan un estilo único.

A pesar de que los Birkin son sus favoritos, Erling también cuenta con bolsos de lujo de otras importantes firmas como Chanel, Louis Vuitton, Bottega Veneta o Tom Ford, dejando claro que le gusta imponer estilo a través de sus accesorios.

¿Por qué los bolsos Birkin son tan exclusivos?

Los bolsos Birkin de Hermès son considerados un símbolo de lujo y estatus debido a su fabricación artesanal, ya que cada pieza puede requerir decenas de horas de trabajo por parte de un solo artesano, utilizando materiales de la más alta calidad y un meticuloso proceso de elaboración.

Además, la marca francesa limita la producción de estos accesorios, lo que incrementa su demanda y exclusividad, cada bolso Birkin puede llegar a costar uno 10 mil dólares en sus versiones básicas, o hasta 300 mil dólares, cuando se trata de una pieza de edición especial.