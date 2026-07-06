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Dior deslumbra en París con su nueva colección de Alta Costura

La casa de moda Dior presentó su esperada colección Otoño-Invierno 2026/2027 durante la Semana de la Alta Costura de París, en un desfile que marcó un nuevo capítulo creativo bajo la dirección de Jonathan Anderson y que reunió a destacadas figuras del cine, la música y la moda en la primera fila

Julio 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La pasarela se llevó a cabo en los jardines del Museo Rodin, donde Anderson presentó una propuesta inspirada en la naturaleza y en la obra de la escultora estadounidense Lynda Benglis. La colección destacó por vestidos plisados de seda, siluetas escultóricas, flores bordadas, chaquetas Bar reinterpretadas y una paleta dominada por tonos gris, blanco y plata, con acentos en azul y verde.

El desfile también generó gran expectativa porque llegó apenas unos días después de que se revelara que Jonathan Anderson fue el encargado de diseñar el vestido de novia de Taylor Swift para su reciente boda.

Como es tradición, la primera fila estuvo repleta de invitados internacionales. Entre los asistentes confirmados destacaron: Sabrina Carpenter, Priyanka Chopra, Nick Jonas, y más.

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Dior
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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