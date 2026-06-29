Jacquemus sorprende en Versalles con su nueva colección “Le Paysan”

El diseñador Simon Porte Jacquemus apostó por una propuesta que fusiona la sastrería relajada, las siluetas fluidas y el minimalismo característico de la maison francesa.

El desfile reunió a numerosas celebridades, figuras de la moda y embajadores de la firma, consolidando una vez más la capacidad de Jacquemus para transformar espacios históricos en escenarios de alta costura contemporánea.

La colección Le Paysan “el campesino”, rindió homenaje a las raíces rurales del diseñador francés y a los recuerdos de su infancia en la Provenza. La propuesta fusionó siluetas estructuradas con elementos campestres reinterpretados desde la alta costura, corsetería, prendas de lino, accesorios inspirados en frutas y verduras, así como una paleta cromática que evolucionó de los tonos crema hacia delicados azules, rosas y amarillos.

Entre las invitadas más fotografiadas de la jornada destacó Alexandra Saint Mleux, pareja del piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, quien llevó un sofisticado vestido azul firmado por Jacquemus, de corte fluido y estética minimalista.