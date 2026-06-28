Pandora presenta una colección inspirada en Toy Story

La colección celebra la amistad, la lealtad y la imaginación con charms inspirados en personajes icónicos como el famoso alien verde, reinterpretado en diseños miniatura con acabados vibrantes y detalles esmaltados que capturan su expresión característica.

Además de charms llenos de color, la propuesta incluye brazaletes y piezas pensadas para personalizar combinaciones únicas, permitiendo crear una narrativa propia inspirada en recuerdos, amistades y momentos compartidos.

Con una estética lúdica y contemporánea, cada pieza funciona como un guiño emocional a una historia que ha acompañado a distintas generaciones, convirtiendo símbolos reconocibles en joyería para llevar todos los días.

A través de esta colección, Pandora celebra esos vínculos que permanecen en el tiempo y las historias que siguen despertando alegría sin importar la edad.