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Pandora presenta una colección inspirada en Toy Story

Transformando en joyería algunos de los personajes más queridos de la historia de la animación a través de piezas llenas de color, nostalgia y detalles divertidos.

Junio 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La colección celebra la amistad, la lealtad y la imaginación con charms inspirados en personajes icónicos como el famoso alien verde, reinterpretado en diseños miniatura con acabados vibrantes y detalles esmaltados que capturan su expresión característica.

Además de charms llenos de color, la propuesta incluye brazaletes y piezas pensadas para personalizar combinaciones únicas, permitiendo crear una narrativa propia inspirada en recuerdos, amistades y momentos compartidos.

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Con una estética lúdica y contemporánea, cada pieza funciona como un guiño emocional a una historia que ha acompañado a distintas generaciones, convirtiendo símbolos reconocibles en joyería para llevar todos los días.

A través de esta colección, Pandora celebra esos vínculos que permanecen en el tiempo y las historias que siguen despertando alegría sin importar la edad.

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Pandora
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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