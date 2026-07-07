Cuándo iniciará Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana tras la salida de Javier Aguirre

De acuerdo con la planeación deportiva de la FMF, Rafa Márquez iniciará formalmente su ciclo como seleccionador nacional durante la próxima Fecha FIFA de septiembre de este año, cuando México dispute sus primeros encuentros amistosos del nuevo proceso mundialista. El histórico excapitán ya estaba designado desde antes del Mundial como sucesor de Aguirre una vez concluida la participación del equipo en la justa mundialista.

La llegada de Rafa Márquez no fue una decisión de última hora. Cuando fue nombrado auxiliar técnico de Javier Aguirre en 2024, la Federación dejó claro que el exdefensa tendría la misión de asumir el cargo al finalizar el Mundial de 2026, como parte de un proyecto de continuidad deportiva.

Durante el proceso mundialista, Márquez trabajó de cerca con Aguirre en aspectos tácticos y el desarrollo de una nueva generación de futbolistas mexicanos, por lo que conoce de primera mano la estructura del equipo que buscará consolidar rumbo a la Copa.

A sus 47 años, Rafa afrontará su primer proceso completo al frente de la Selección Mexicana absoluta. Su principal objetivo será mantener el crecimiento mostrado por el Tricolor durante el Mundial y consolidar a jóvenes figuras que irrumpieron en el torneo, combinándolas con jugadores de experiencia para construir un equipo competitivo de cara al próximo ciclo mundialista.