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Nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa dando de qué hablar, aunque la pareja mantuvo su enlace bajo estrictas medidas de privacidad, en las última horas han salido a la luz nuevos detalles sobre la ceremonia celebrada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden

Julio 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Uno de los momentos más emotivos fue el intercambio de votos matrimoniales. De acuerdo con diversos reportes, tanto Swift como Kelce escribieron sus propios mensajes y cada uno habló durante aproximadamente 20 minutos. Las promesas estuvieron cargadas de recuerdos personales, agradecimientos y declaraciones de amor que, según invitados citados por medios estadounidenses, provocaron lágrimas entre los asistentes e incluso hicieron llorar al propio jugador de los Kansas City Chiefs.

Otra de las grandes sorpresas de la celebración fue la participación de Paul McCarney. El exintegrante de The Beatles ofreció una actuación especial durante la recepción, acompañado por Stevie Nicks, convirtiendo la fiesta en una espectáculo musical de primer nivel.

Los reportes también indican que la ceremonia estuvo llena de detalles personalidades. Taylor leyó sus votos desde un libro con cubierta dorada e incluso incorporó una breve parte cantada, mientras que los invitados recibieron pañuelos bordados como recuerdo para un momento que fue descrito como profundamente emotivo.

La decoración transformó el recinto en un jardín inspirado en los cuentos de hadas, con árboles naturales, helechos, miles de flores y una ambientación diseñada para ofrecer una experiencia íntima pese a la magnitud del recinto.

Travis Kelce Taylor Swift
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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