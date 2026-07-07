Nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Uno de los momentos más emotivos fue el intercambio de votos matrimoniales. De acuerdo con diversos reportes, tanto Swift como Kelce escribieron sus propios mensajes y cada uno habló durante aproximadamente 20 minutos. Las promesas estuvieron cargadas de recuerdos personales, agradecimientos y declaraciones de amor que, según invitados citados por medios estadounidenses, provocaron lágrimas entre los asistentes e incluso hicieron llorar al propio jugador de los Kansas City Chiefs.

Otra de las grandes sorpresas de la celebración fue la participación de Paul McCarney. El exintegrante de The Beatles ofreció una actuación especial durante la recepción, acompañado por Stevie Nicks, convirtiendo la fiesta en una espectáculo musical de primer nivel.

Los reportes también indican que la ceremonia estuvo llena de detalles personalidades. Taylor leyó sus votos desde un libro con cubierta dorada e incluso incorporó una breve parte cantada, mientras que los invitados recibieron pañuelos bordados como recuerdo para un momento que fue descrito como profundamente emotivo.

La decoración transformó el recinto en un jardín inspirado en los cuentos de hadas, con árboles naturales, helechos, miles de flores y una ambientación diseñada para ofrecer una experiencia íntima pese a la magnitud del recinto.