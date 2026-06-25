Los históricos logros de Memo Ochoa que marcaron sus 22 años de carrera

Después de 22 años vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana, Guillermo “Memo” Ochoa puso punto final a una de las carreras más exitosas que ha tenido el fútbol nacional. Desde su debut en 2004 hasta su despedida como capitán en 2026, el guardameta construyó una trayectoria repleta de récords, títulos y momentos que quedaron grabados en la memoria de millones de aficionados. Estos son los logros que definieron su legado:

Se convirtió en el primer portero en disputar seis Copas del Mundo

Memo Ochoa hizo historia al participar en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y México-Estados Unidos-Canadá 2026. Con ello se convirtió en el primer guardameta en alcanzar seis participaciones mundialistas y en uno de los pocos futbolistas que han logrado esa marca.

Jam Media/LatinContent via Getty Images

Más de 150 partidos con la Selección Mexicana

Durante más de dos décadas defendió el arco del Tri y superó los 150 partidos internacionales, consolidándose como uno de los futbolistas con más apariciones en la historia de la Selección Mexicana y uno de sus máximos referentes.

Molly Darlington/Getty Images

Ganó seis títulos de la Copa Oro

A lo largo de su carrera conquistó seis ediciones de la Copa Oro de la Concacaf, convirtiéndose en el futbolista mexicano con más títulos del torneo. Su liderazgo fue clave para mantener a México como una de las grandes potencias de la región.

Lars Baron/Getty Images

Firmó algunas de las atajadas más recordadas en la historia de los Mundiales

Si hay algo que definió la carrera de Memo Ochoa fueron sus actuaciones en la Copa del Mundo. En Brasil 2014 protagonizó una exhibición histórica frente al anfitrión, con una espectacular atajada a Neymar que dio la vuelta al mundo.

En Rusia 2018 volvió a ser figura en la victoria de México sobre Alemania, mientras que en Catar 2022 detuvo un penalti a Robert Lewandowski y fue elegido el Jugador del Partido.

Victor Decolongon/Getty Images

Construyó una de las carreras europeas más largas para un portero mexicano

Tras debutar con el Club América, Ochoa desarrolló una extensa trayectoria en Europa defendiendo clubes de Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal. Su permanencia durante más de una década en el fútbol europeo lo convirtió en uno de los arqueros mexicanos con mayor experiencia internacional.

Alex Slitz/Getty Images

Ganó una medalla olímpica con México

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue uno de los tres refuerzos mayores del equipo dirigido por Jaime Lozano. Su experiencia fue fundamental para que México conquistara la medalla de bronce, sumando otro logro importante a su carrera.

Jam Media/LatinContent via Getty Images

Se despidió como capitán de la Selección Mexicana

Su último partido tuvo un significado especial. Además de cerrar una trayectoria de 22 años, Memo Ochoa recibió el gafete de capitán como reconocimiento a su liderazgo, profesionalismo y legado dentro del combinado nacional.

Molly Darlington/Getty Images

Más allá de los títulos y los récords, Guillermo “Memo” Ochoa será recordado por convertirse en el rostro de la Selección Mexicana durante más de dos décadas. Sus actuaciones en los Mundiales, su longevidad y su capacidad para responder en los momentos más importantes lo colocan entre las máximas leyendas del fútbol mexicano y como uno de los mejores porteros en la historia del país.