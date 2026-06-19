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Así convirtieron los futbolistas del Mundial 2026 los bolsos de lujo en un símbolo de estatus

Los relojes exclusivos, los autos deportivos y las joyas fueron los accesorios predilectos de las estrellas del fútbol para demostrar su éxito, y ahora también los bolsos de lujo.

Junio 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los futbolistas del mundial 2026 y sus bolsos de lujo

Los futbolistas del mundial 2026 y sus bolsos de lujo

Getty Images

Los futbolistas del Mundial 2026 ya no solo destacan por su rendimiento deportivo, sino también por su influencia en la moda, y los bolsos de lujo con los que suelen viajar, se han convertido en símbolos de estatus y estilo que reflejan poder, imagen personal y una nueva forma de entender la masculinidad.

Los relojes de lujo y los autos deportivos han perdido protagonismo, mientras que los futbolistas se consolidan cada vez más como figuras influyentes en el mundo de la moda a través de sus accesorios de viaje.

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Los futbolistas del mundial 2026 y sus bolsos de lujo

La imagen de los futbolistas refleja un cambio cultural en el fútbol, que rompe con los códigos tradicionales de masculinidad y se abre a una estética más diversa e inclusiva, también gracias al alcance de las redes sociales.

Nico Williams

El jugador de la selección española, fue visto con el bolso Amazona 180 de Loewe en versión grande y color negro, uno de los modelos más recientes de la firma española. El diseño, reinterpretado por los directores creativos de la marca, se lleva abierto y de una sola asa, y tiene un precio aproximado de 3.600 euros.

Lamine Yamal

Lamine Yamal ha destacado durante la concentración de la Selección española al lucir un bolso shopping de Chanel, una edición especial con tachuelas de la colección primavera/verano 2026, y tiene un precio inicial de alrededor de 10.000 euros.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, embajador de Dior, ha sido visto con distintos bolsos de la firma francesa, desde modelos más exclusivos como el Normandie Tote, valorado en unos 6.000 euros, hasta otros más básicos con el logo de la marca, cuyo precio ronda los 1.100 euros.

Marcus Rashford

Marcus Rashford fue visto viajando con bolsos de Louis Vuitton durante la concentración con su selección.

Cristiano Ronaldo

Por su parte, Cristiano Ronaldo ha optado por un bolso de Gucci, marca que además tiene un vínculo personal en su historia con Georgina Rodríguez.

Erling Haaland

Erling Haaland fue visto con la selección noruega llevando un exclusivo bolso de viaje Hermès HAC Birkin 50 “Endless Road” en color Gris Perle, uno de los modelos más codiciados de la marca. La pieza, inspirada en un diseño histórico de Hermès y decorada con un motivo artístico de David Hockney, destaca por su carácter lujoso y de edición especial.

El Mundial 2026 no solo está definiendo quiénes brillan dentro de la cancha, pues también está consolidando una nueva realidad fuera de ella: los bolsos de lujo ya no son un complemento secundario, sino uno de los símbolos de estatus más codiciados entre las grandes estrellas del fútbol mundial.

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