Ellas son las esposas y novias de los futbolistas del Mundial 2026, ¿cómo conquistaron sus corazones?

Mientras las estrellas del futbol brillan en las canchas del Mundial 2026, hay otras figuras que también acaparan miradas desde las gradas, las redes sociales y las alfombras rojas, las famosas WAGs (Wives and Girlfriends).
Las esposas y novias que acompañan a los jugadores más importantes del torneo y que, lejos de vivir a la sombra de sus parejas, han construido carreras exitosas en el mundo de la moda, el entretenimiento, los negocios y las redes sociales.
Las esposas y novias de los futbolistas del Mundial 2026
Estas mujeres se han convertido en figuras destacadas dentro y fuera de las gradas, acompañando a las estrellas del futbol y brillando con luz propia, gracias a sus exitosas carreras.
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
Georgina es una modelo y empresaria, además de haber conquistado el corazón de Cristiano Ronaldo, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del mundo del fútbol gracias a su estilo glamuroso y su gran presencia mediática.
La estrella de Soy Georgina deslumbró recientemente en el Festival de Cannes con un elegante vestido negro complementado con exclusivas joyas de diamantes y esmeraldas.
Antonela Roccuzzo y Lionel Messi
Antonela Roccuzzo es una empresaria e influencer argentina que conquistó Lionel Messi desde su juventud, destaca como una de las WAGs más admiradas por su estilo elegante y natural.
Su imagen sofisticada y cercana le ha permitido conectar con millones de seguidores y convertirse en una figura atractiva para importantes marcas de belleza, reafirmando su estatus como referente de moda y glamour.
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
La cantante argentina se ha convertido en una de las WAGs más populares gracias a su estilo juvenil, inspirado en la moda Y2K y las tendencias urbanas, además de su éxito en los escenarios.
Su carisma y atrevidos looks la mantienen en el centro de atención, como demostró durante la Paris Fashion Week, además, junto al futbolista, forma una de las parejas más mediáticas y seguidas del mundo del fútbol.
Sofía Toache y Edson Álvarez
Sofía es una exitosa creadora de contenido, se ha posicionado como una de las WAGs más destacadas de la nueva generación, con una imagen fresca, juvenil y muy ligada al mundo digital, que conquista a sus seguidores con looks modernos y relajados que reflejan el estilo de vida de la generación Z.
Daniela Basso y Raúl Jiménez
Daniela Basso, ex actriz mexicana y pareja de Raúl Jiménez, destaca por su estilo sencillo, femenino y familiar. Amante de los animales, especialmente de los perros y los caballos, proyecta una imagen auténtica y cercana que conecta con el público, alejándose del glamour excesivo para apostar por la naturalidad.
Rosalva Burgos e Israel Reyes
Aunque mantiene un perfil relativamente discreto en comparación con otras WAGs, Rosalva ha llamado la atención por su presencia en eventos deportivos y su apoyo constante al jugador.
En redes sociales suele compartir contenido relacionado con estilo de vida y momentos personales, lo que la ha colocado dentro del radar del público que sigue la vida privada de los futbolistas de la selección mexicana.
Ester Expósito y Kylian Mbappé
La actriz española está vinculada sentimentalmente con Kylian Mbappé, destaca por su imagen sofisticada, sensual y muy enfocada en la moda de lujo con un estilo moderno y glamuroso que la ha convertido en una de las favoritas de las marcas internacionales y las redes sociales.
En el Festival de Cannes ha brillado con looks impactantes, como un traje de lentejuelas escotado que captó la atención de la prensa mundial.
Bruna Biancardi y Neymar
La modelo e influencer brasileña Bruna Biancardi conquistó el corazón de Neymar con una relación que ha atravesado momentos complejos, separaciones y reconciliaciones; sin embargo, y a pesar de los altibajos, ambos han logrado mantenerse unidos y continúan siendo una de las parejas más comentadas del futbol internacional.