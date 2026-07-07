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Las imágenes que rompieron el corazón de millones tras la dolorosa eliminación de Colombia en el Mundial 2026

Suiza elimina a Colombia en un dramático duelo de penales y rompe una sequía de 72 años en los cuartos de final del Mundial

Julio 07, 2026 • 
Tania Franco
Las imágenes que rompieron el corazón de millones tras la dolorosa eliminación de Colombia en el Mundial 2026

David Ramos/Getty Images

La Copa del Mundo 2026 regaló otro encuentro de alta tensión. Suiza y Colombia protagonizaron uno de los partidos más cerrados de los octavos de final, con un empate sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga, obligando a definir al clasificado desde el punto penal.

Durante los 120 minutos, ambas selecciones tuvieron oportunidades para romper el cero. Colombia generó las ocasiones más claras con Gustavo Puerta, Jhon Lucumí y Luis Díaz, mientras que el arquero suizo Gregor Kobel respondió con intervenciones decisivas para mantener con vida a su equipo. Suiza, por su parte, apostó por el orden defensivo y encontró en su guardameta a la gran figura de la noche.

Las imágenes que rompieron el corazón de millones tras la dolorosa eliminación de Colombia en el Mundial 2026

David Ramos/Getty Images

La definición desde los once pasos mantuvo el dramatismo hasta el final. Ruben Vargas convirtió el penal definitivo para sellar el 4-3 y desatar la celebración suiza.

Con este resultado, Suiza vuelve a instalarse entre los ocho mejores del mundo por primera vez desde 1954, poniendo fin a una espera de 72 años. Ahora, el conjunto helvético tendrá un desafío aún mayor cuando enfrente a la vigente campeona, Argentina, en los cuartos de final del Mundial 2026.

Las imágenes que rompieron el corazón de millones tras la dolorosa eliminación de Colombia en el Mundial 2026

David Ramos/Getty Images

Para Colombia, la eliminación deja un sabor amargo después de un torneo sólido en el que volvió a demostrar competitividad. Sin embargo, la falta de contundencia y una dramática tanda de penales terminaron por despedir a una selección que estuvo muy cerca de regresar a unos cuartos de final mundialistas.

Colombia Suiza Mundial
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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