Las imágenes que rompieron el corazón de millones tras la dolorosa eliminación de Colombia en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 regaló otro encuentro de alta tensión. Suiza y Colombia protagonizaron uno de los partidos más cerrados de los octavos de final, con un empate sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga, obligando a definir al clasificado desde el punto penal.

Durante los 120 minutos, ambas selecciones tuvieron oportunidades para romper el cero. Colombia generó las ocasiones más claras con Gustavo Puerta, Jhon Lucumí y Luis Díaz, mientras que el arquero suizo Gregor Kobel respondió con intervenciones decisivas para mantener con vida a su equipo. Suiza, por su parte, apostó por el orden defensivo y encontró en su guardameta a la gran figura de la noche.

David Ramos/Getty Images

La definición desde los once pasos mantuvo el dramatismo hasta el final. Ruben Vargas convirtió el penal definitivo para sellar el 4-3 y desatar la celebración suiza.

Con este resultado, Suiza vuelve a instalarse entre los ocho mejores del mundo por primera vez desde 1954, poniendo fin a una espera de 72 años. Ahora, el conjunto helvético tendrá un desafío aún mayor cuando enfrente a la vigente campeona, Argentina, en los cuartos de final del Mundial 2026.

David Ramos/Getty Images

Para Colombia, la eliminación deja un sabor amargo después de un torneo sólido en el que volvió a demostrar competitividad. Sin embargo, la falta de contundencia y una dramática tanda de penales terminaron por despedir a una selección que estuvo muy cerca de regresar a unos cuartos de final mundialistas.