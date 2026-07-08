Revista
Síguenos en:
Sports

Los posibles fichajes del fútbol mexicano que podrían llegar a Europa tras el Mundial 2026

El Mundial 2026 dejó al descubierto el increíble talento mexicano en la cancha de futbol, y estos podrían ser los nuevos fichajes europeos de la Selección Mexicana.

Julio 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué escucha la Selección Mexicana antes de cada partido?

Los fichajes mexicanos que podrían sorprender a Europa después del Mundial 2026

Getty Images

El Mundial 2026 se ha convertido en una ventana que podría transformar la carrera de algunos de los jugadores de la Selección Mexicana, pues aunque México quedó eliminado tras perder contra Inglaterra en los Octavos de Final, la actuación de varios jugadores llamó la atención internacional.

La nueva generación de futbolistas mexicanos ha comenzado a demostrar su calidad y proyección internacional, y varios jugadores ya han despertado el interés de clubes europeos, y podrían ser fichados para la próxima temporada en el Viejo Continente.

Los fichajes mexicanos que podrían sorprender a Europa después del Mundial 2026

Varios de los clubes más importantes de Europa ya siguen de cerca a algunos jugadores de la Selección Mexicana que destacaron en el Mundial 2026, y podrían abrirles la puerta para dar el salto al fútbol europeo, donde buscarían consolidarse en las ligas más competitivas del mundo.

Gilberto Mora

Uno de los nombres que más expectativas ha generado es Gilberto Mora, el joven talento ha llamado la atención por su capacidad técnica, visión de juego y madurez dentro del campo pese a su corta edad de 17 años.

Algunos clubes que ya han mostrado interés en Morita son: Liverpool, Manchester United, Barcelona, Arsenal, Chelsea o el Real Madrid.

Marcel Ruíz

Marcel Ruiz ha despertado el interés de clubes extranjeros gracias a su inteligencia táctica, capacidad de recuperación y aporte ofensivo que lo convierten en un mediocampista joven con proyección, equipos de Inglaterra, Turquía y Copenhague ya han mostrado un fuerte interés en él.

Erik Lira

El crecimiento de Erik Lira lo perfila como uno de los futbolistas mexicanos con mayores posibilidades de recibir oportunidades en el extranjero después del Mundial, gracias a su estilo de juego, caracterizado por la recuperación de balón, la presión constante y un manejo preciso en la salida, que encaja con el perfil que suelen buscar clubes de ligas como la alemana, la española o la neerlandesa.

Mateo Chávez

Mateo Chávez encarna el perfil de futbolista que más llama la atención en el mercado europeo: un jugador joven, con gran proyección y capacidad para adaptarse a distintos contextos competitivos.

Su constante evolución en los últimos años lo ha consolidado como una de las opciones más prometedoras en la posición de lateral, un puesto en el que los clubes europeos suelen apostar por talento emergente con potencial de desarrollo.

Hugo Camberos

Medios de comunicación han señalado que el Club Brujas de Bélgica tendría interés en presentar una oferta por el extremo derecho de 18 años, cuya tasación rondaría los 2.5 millones de dólares. Este interés lo coloca como una de las promesas de la nueva generación del fútbol mexicano con posibilidades de dar el salto al balompié europeo en el corto plazo.

Armando González

El Feyenoord de Países Bajos tendría interés en el jugador como parte de un relevo generacional, impulsado por el éxito de Santiago Giménez en el club. Por ello, se considera que “La Hormiga”, podría dar el salto al fútbol europeo en el próximo mercado de transferencias.

México volvió a creer: los hitos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
Sports
México volvió a creer: los hitos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
Del paso perfecto en la fase de grupos al surgimiento de una nueva generación, el Tri se despidió ante Inglaterra dejando récords, ilusión y razones para volver a creer.
Julio 06, 2026
 · 
Tania Franco
Entretenimiento
Maná encendió el Estadio en el show de medio tiempo durante el México vs Inglaterra
Julio 06, 2026
Sports
Gilberto Mora “Morita": en qué equipo juega y en dónde estudia la nueva joya del futbol mexicano
Julio 05, 2026
Entretenimiento
Quién es Jaydy Michel, la esposa de Rafa Márquez que lo apoya desde España y celebra su éxito con la Selección Mexicana
Julio 05, 2026
Entretenimiento
Quién es Jaydy Michel, la esposa de Rafa Márquez que lo apoya desde España y celebra su éxito con la Selección Mexicana
Julio 05, 2026

Mundial 2026
Melisa Velázquez
Relacionadas
abierto-los-cabosjpg
Sports
El Abierto de Tenis de los Cabos celebrará sus 10 años con tenistas de primer nivel
Julio 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las imágenes que rompieron el corazón de millones tras la dolorosa eliminación de Colombia en el Mundial 2026
Sports
Las imágenes que rompieron el corazón de millones tras la dolorosa eliminación de Colombia en el Mundial 2026
Julio 07, 2026
 · 
Tania Franco
cancion-erling-haaland.jpeg
Sports
Qué significa la canción de Erling Haaland, el goleador noruego que se volvió viral en el Mundial
Julio 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Por qué Gilberto Mora no puede fichar con un club europeo? La regla de la FIFA que se lo impide
Sports
¿Por qué Gilberto Mora no puede fichar con un club europeo? La regla de la FIFA que se lo impide
Julio 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland?
Sports
Isabel Haugseng Johansen: quién es la novia de Erling Haaland y madre de su hijo
Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng Johansen tienen una de las historias de amor más bonitas del futbol, y en 2024 le dieron la bienvenida a primer hijo.
Junio 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
Sports
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
La organización confirmó que ambas carreras previstas para abril no se realizarán
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco
por-que-le-dicen-tala-a-raul-rangel-apodo.jpeg
Sports
De dónde salió el apodo de Raúl “Tala” Rangel, el portero de la Selección Mexicana
El nombre de Raúl se ha convertido en uno de los más mencionados del futbol mexicano gracias a sus destacadas actuaciones en el Mundial
Julio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quiénes son las hermanas de Gilberto Mora y cómo apoyan a la estrella de la Selección Mexicana que podría ganar millones en Europa
Personalidades
¿Quiénes son las hermanas de Gilberto Mora y cómo apoyan a la estrella de la Selección Mexicana que podría ganar millones en Europa
Detrás del talento de Gilberto Mora hay una familia sólida, donde sus hermanas, Bárbara y Kamila Mora, forman parte clave de su círculo de apoyo constante.
Julio 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez