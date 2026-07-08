Los posibles fichajes del fútbol mexicano que podrían llegar a Europa tras el Mundial 2026

El Mundial 2026 se ha convertido en una ventana que podría transformar la carrera de algunos de los jugadores de la Selección Mexicana, pues aunque México quedó eliminado tras perder contra Inglaterra en los Octavos de Final, la actuación de varios jugadores llamó la atención internacional.

La nueva generación de futbolistas mexicanos ha comenzado a demostrar su calidad y proyección internacional, y varios jugadores ya han despertado el interés de clubes europeos, y podrían ser fichados para la próxima temporada en el Viejo Continente.

Los fichajes mexicanos que podrían sorprender a Europa después del Mundial 2026

Varios de los clubes más importantes de Europa ya siguen de cerca a algunos jugadores de la Selección Mexicana que destacaron en el Mundial 2026, y podrían abrirles la puerta para dar el salto al fútbol europeo, donde buscarían consolidarse en las ligas más competitivas del mundo.

Gilberto Mora

Uno de los nombres que más expectativas ha generado es Gilberto Mora, el joven talento ha llamado la atención por su capacidad técnica, visión de juego y madurez dentro del campo pese a su corta edad de 17 años.

Algunos clubes que ya han mostrado interés en Morita son: Liverpool, Manchester United, Barcelona, Arsenal, Chelsea o el Real Madrid.

Marcel Ruíz

Marcel Ruiz ha despertado el interés de clubes extranjeros gracias a su inteligencia táctica, capacidad de recuperación y aporte ofensivo que lo convierten en un mediocampista joven con proyección, equipos de Inglaterra, Turquía y Copenhague ya han mostrado un fuerte interés en él.

Erik Lira

El crecimiento de Erik Lira lo perfila como uno de los futbolistas mexicanos con mayores posibilidades de recibir oportunidades en el extranjero después del Mundial, gracias a su estilo de juego, caracterizado por la recuperación de balón, la presión constante y un manejo preciso en la salida, que encaja con el perfil que suelen buscar clubes de ligas como la alemana, la española o la neerlandesa.

Mateo Chávez

Mateo Chávez encarna el perfil de futbolista que más llama la atención en el mercado europeo: un jugador joven, con gran proyección y capacidad para adaptarse a distintos contextos competitivos.

Su constante evolución en los últimos años lo ha consolidado como una de las opciones más prometedoras en la posición de lateral, un puesto en el que los clubes europeos suelen apostar por talento emergente con potencial de desarrollo.

Hugo Camberos

Medios de comunicación han señalado que el Club Brujas de Bélgica tendría interés en presentar una oferta por el extremo derecho de 18 años, cuya tasación rondaría los 2.5 millones de dólares. Este interés lo coloca como una de las promesas de la nueva generación del fútbol mexicano con posibilidades de dar el salto al balompié europeo en el corto plazo.

Armando González

El Feyenoord de Países Bajos tendría interés en el jugador como parte de un relevo generacional, impulsado por el éxito de Santiago Giménez en el club. Por ello, se considera que “La Hormiga”, podría dar el salto al fútbol europeo en el próximo mercado de transferencias.