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Rafa Márquez es el nuevo director técnico de la Selección Mexicana

La nueva era de la Selección ya comenzó, luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo oficial el nombramiento de Rafa Márquez como nuevo director técnico del Tricolor

Julio 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

El histórico exdefensa, considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia del balompié mexicano, toma el mando de la selección nacional tras la salida de Javier Aguirre, quien concluyó su ciclo al frente del combinado nacional después del Mundial.

La designación de Rafa era parte del plan de sucesión impulsado por la FMF para darle estabilidad al proyecto rumbo al Mundial de 2030.

A través de un comunicado, la Federación informó que el comisionado Mikel Arriola designó oficialmente a Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, destacando que la decisión forma parte del Proyecto Deportivo 2030, presentado desde agosto de 2024 cuando el exjugador se integró como auxiliar técnico de Javier Aguirre.

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Durante los último dos años, Márquez trabajó de cerca con el cuerpo técnico nacional, participando en la planeación táctica y en el desarrollo de una nueva generación de futbolistas que mostró un rendimiento competitivo durante el Mundial disputado en México, Estados Unidos y Canadá.

Con 47 años, Rafa Márquez afrontará el mayor reto de su carrera como entrenador. Antes de incorporarse a la Selección Mexicana fue director técnico del Barça Atlètic, filial del FC Barcelona, donde adquirió experiencia en el desarrollo de jóvenes talentosos y consolidó un estilo de juego basado en la posesión del balón y la disciplina táctica.

Durante su trayectoria como futbolista, disputó cinco Copas del Mundo como jugador, fue capitán del Tricolor durante varios años y es considerado uno de los referentes históricos del futbol mexicano.

Rafa Márquez Selección Mexicana
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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