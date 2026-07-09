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Anne Hathaway revela cómo la maternidad cambió su carrera en su tercera película con Christopher Nolan

La actriz, quien espera a su tercer hijo, compartió cómo ser mamá transformó su forma de trabajar y la ayudó a conectar de una manera distinta con el director de La Odisea.

Julio 09, 2026 • 
Tania Franco
Anne Hathaway revela cómo la maternidad cambió su carrera en su tercera película con Christopher Nolan

Arnold Jerocki/GC Images

Anne Hathaway atraviesa una etapa profundamente especial, tanto en lo personal como en lo profesional. Mientras espera a su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman, la actriz promociona La Odisea, su nueva película con Christopher Nolan y la tercera colaboración de su carrera con el director, después de The Dark Knight Rises e Interstellar.

Yo sí siento que he cambiado mucho. Ahora tengo mucha más experiencia de vida. Y, bueno, ahora soy mamá.
Anne Hathaway
Anne Hathaway revela cómo la maternidad cambió su carrera en su tercera película con Christopher Nolan

Arnold Jerocki/GC Images

Durante una entrevista, Hathaway reflexionó sobre cómo ha cambiado desde la primera vez que trabajó con Nolan. Para ella, el cineasta se mantiene igual: preciso, consistente y con una claridad natural sobre dónde colocar la cámara. Sin embargo, quien sí se siente distinta es ella.

Convertirte en padre o madre te hace humilde, desarrolla muchísimo tu sentido del humor. Así que sentí que, esta vez, entendí muchas más de las bromas de Chris.
Anne Hathaway
Anne Hathaway revela cómo la maternidad cambió su carrera en su tercera película con Christopher Nolan

XNY/Star Max/GC Images

En La Odisea, Hathaway interpreta a Penélope, un personaje que también conecta con la maternidad desde un lugar protector. La actriz reconoció que sus propios instintos como madre influyeron en su interpretación, especialmente al dar vida a una mujer que protege a su hijo mientras espera el regreso de Odiseo.

Anne Hathaway
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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