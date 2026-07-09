Murió Bonnie Tyler a los 75 años: la voz inolvidable de Total Eclipse of the Heart

La triste noticia fue confirmada por su familia y su equipo mediante un comunicado oficial publicado en la página web de la artista. La intérprete, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, se convirtió en una figura imprescindible de la música gracias a su confundible voz rasgada y a éxitos que marcaron a varias generaciones, entre ellos Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It’s a Heartache.

De acuerdo con la información difundida por su familia, Bonnie Tyler falleció tras complicaciones relacionadas con una enfermedad que enfrentaba desde hace varios meses. La cantante había sido sometida a una cirugía intestinal de urgencia en Portugal, y posteriormente, permaneció en estado crítico. Aunque semanas atrás había mostrado una leve mejoría al salir del coma inducido, su estado de salud continuó siendo delicado hasta su fallecimiento.

La famosa es recordada por uno de sus grandes éxitos, Total Eclipse of the Heart, lanzado en 1983, una de las baladas más icónicas de todos los tiempos, escrita por Jim Steinman, alcanzó las listas de popularidad en Reino Unido, Estados Unidos y otros países. Gracias a las plataformas de streaming, supera los mil millones de reproducciones.

Antes de conquistar al mundo con esta canción, había alcanzado reconocimiento internacional con It’s a Heartache en 1977. Posteriormente sumó otro himno inolvidable con Holding Out for a Hero, tema incluido en la banda sonora de la película Footloose, que décadas después volvió a ganar popularidad gracias a su aparición en Shrek 2.