El pasatiempo secreto del príncipe William que horroriza a Kate Middleton y practica en secreto

Además de ser el heredero al trono del Reino Unido, el príncipe William es famoso por disfrutar de diferentes pasatiempos, y uno de ellos es su gran afición por las motocicletas, aunque no está aprobado por su esposa Kate Middleton.

El príncipe heredero ha confesado recientemente que sigue disfrutando de conducir motocicletas; sin embargo, se trata de un pasatiempo que practica en secreto, pues a la princesa de Gales le resulta aterrador.

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El príncipe William confiesa su afición a las motocicletas a pesar de Kate Middleton

Durante una visita a Norfolk Blood Bikes, el príncipe de Gales habló animadamente de su pasión por las motos y lo mucho que le gusta conducirlas a pesar de los temores de su esposa Kate Middleton.

William conoció la flota de vehículos utilizados para transportar suministros médicos y destacó la donación realizada por los príncipes de Gales para adquirir un nuevo automóvil, y al observar las motocicletas alineadas, aprovechó para hablar sobre su afición por este medio de transporte.

“Todavía monto de vez en cuando de forma discreta”, reconociendo que lo hacía de incógnito y disfrazado. “Es una parte crucial de la comunidad, no hay mucha gente que entienda esta red”, dijo a los motoristas en el Hospital Universitario de Norwich.

El príncipe William confiesa su afición a las motocicletas a pesar de Kate Middleton Getty Images

¿Qué piensa Kate Middleton de que William disfrute de las motos?

Durante años, el príncipe William ha sentido una gran pasión por las motos, incluso antes de conocer a Kate, quien ha admitido que se siente horrorizada al verlo conducir el vehículo motorizado.

“Todavía las maneja. Siempre me pongo horrorizada cuando sale de la casa”, dijo Kate en Escocia en 2015. “Estoy aterrorizada. Espero poder mantener a George alejado de ella”, comentó entonces, refiriéndose a su hijo el príncipe George, que ahora tiene 12 años.

Sin embargo, el príncipe William dijo a los periodistas en 2018 que tuvo que “moderar el ritmo” tras convertirse en padre de tres hijos.

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