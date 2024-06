El príncipe Louis enternece con su baile durante el desfile “Trooping the Colour”

Durante el desfile militar “Trooping the Colour”, que es la celebración oficial del cumpleaños oficial del rey Carlos III, uno de los integrantes de la familia real británica acaparó la atención.

El príncipe Louis, el más pequeño de los hijos de William y Kate, cautivó por su manera de ser y su espontaneidad en los actos protocolarios, el más reciente, el ocurrido este 15 de junio.

En videos que ya se han hecho virales en redes sociales se puede apreciar como Louis comienza a bailar mientras observaba el desfile militar desde una ventana del Palacio de House Gards. El más joven de los herederos británicos le dibujó una sonrisa a su mamá, Kate Middleton.

Esta no fue la primera vez que el príncipe Louis enterneció al saltarse el protocolo. En la coronación de su abuelo, el rey Carlos III, fue tema de conversación al ser captado mientras bostezaba o hacía gestos desde un balcón del Palacio de Buckingham.

La reaparición de Kate Middleton

En esta edición de “Trooping the Colour” se presenció el regreso a los actos públicos de la princesa de Gales, Kate Middleton. A la esposa del príncipe William se le vio de muy buen semblante y ánimo al recorrer las calles en carroza

Kate posó desde el balcón del Palacio de Buckingham de junto a su esposo y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, además de los reyes Carlos y Camila.

Los príncipes de Gales con sus hijos George, Charlotte y Louis. Getty Images

“Estoy haciendo buenos progresos, pero como sabe cualquier persona que pasa por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En los días que me siento suficientemente bien, es una alegría implicarme en la vida escolar, pasar tiempo personal con las cosas que me dan alegría y positivismo, así como comenzar a hacer algo de trabajo desde la casa”, compartió Kate Middleton horas antes del desfile “Trooping the Colour”.