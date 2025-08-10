Suscríbete
Realeza

Cuánto vale la tiara Spencer y quién podría heredarla

La preciada joya de la realeza británica está valorada en medio millón de dólares

August 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
tiara-spencer.jpg

La tiara Spencer fue utilizada por la princesa Diana en su boda con el ahora rey Carlos III. La joya ha sido valorada en una cuantiosa cantidad de dinero, ha estado en posesión de la familia Spencer desde 1919.

Bajo la custodia de Charles Spencer, hermano de Diana, existe la posibilidad de que alguna de las sobrinas de Diana o su nieta, la princesa Charlotte, hereden esta pieza.

Según el diario británico Daily Express, la hija de los príncipes William y Kate Middleton podría heredar en un futuro la joya que no pertenece a las joyas reales oficiales, sino a la familia Spencer.

De acuerdo con el medio, existe la posibilidad de que la pequeña pueda lucir la pieza algún día, ya que la línea de sucesión y la exposición pública de Charlotte le otorga una ventaja.

Además, señalan que la elección de Charlotte como heredera de la tiara es simbólica, debido a su papel dentro de la familia real que refleja el legado de su abuela en actos públicos.

Desde que murió la princesa Diana, la tiara se ha mostrado en pocas ocasiones. La última fue en 2018, durante la boda de Celia McCorquodale, sobrina de la princesa.

princesa Diana
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
lady-fermoy-princesa-diana.jpg
Realeza
La abuela materna de Lady Di que la aconsejó de no comprometerse con Carlos III
August 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-harry-propuesta-reconciliacion.jpg
Realeza
Príncipe Harry ofrece gesto de reconciliación con su padre, el rey Carlos III
July 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carlota-casiraghi-cumpleaños.jpeg
Realeza
Carlota Casiraghi, la royal más fashionista e intelectual encontró el amor en el lugar menos esperado
July 31, 2025
principes-de-gales-nueva-casa.jpg
Realeza
Los príncipes de Gales evalúan mudarse de nuevo: podrían dejar Adelaide Cottage
July 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
princesa-leonor-joya-favorita.png
Realeza
La pieza favorita de la princesa Leonor: unos pendientes con historia y estilo
Minimalismo moderno y legado real a través de una joya compartida
July 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
reina-sofia-joyas.jpeg
Realeza
La joyería oculta de la reina Sofía: entre perlas, tiaras y misteriosas pérdidas
Un recorrido íntimo por piezas históricas, el legado familiar y pérdidas sin resolver en el cofre de la reina emérita de España
July 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mansion-principe-harry-meghan-markle.jpeg
Realeza
El palacio romano de 25 millones de euros del príncipe Harry y Meghan en Montecito
Lejos del bullicio de los tabloides, el exduque y la duquesa de Sussex edificaron en California una finca que evoca la grandeza del Imperio Romano: arcos, cipreses, mármoles y jardines que rozan el lujo ancestral
July 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
princesa-diana-desayuno-favorito.jpg
Realeza
El desayuno predilecto de Lady Di: cómo una receta suiza conquistó a la realeza
La princesa Diana adoptó el bircher müesli en una clínica suiza en 1993 y convirtió ese sencillo desayuno en parte de su rutina diaria en Kensington
July 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
meghan-markle-prince-harry-netflix.jpg
Realeza
El príncipe Harry y Meghan Markle pierden renovación de contrato millonario de Netflix
La pareja no renovará su contrato de 100 millones de dólares con Netflix
July 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez