Cuánto vale la tiara Spencer y quién podría heredarla

La tiara Spencer fue utilizada por la princesa Diana en su boda con el ahora rey Carlos III. La joya ha sido valorada en una cuantiosa cantidad de dinero, ha estado en posesión de la familia Spencer desde 1919.

Bajo la custodia de Charles Spencer, hermano de Diana, existe la posibilidad de que alguna de las sobrinas de Diana o su nieta, la princesa Charlotte, hereden esta pieza.

Según el diario británico Daily Express, la hija de los príncipes William y Kate Middleton podría heredar en un futuro la joya que no pertenece a las joyas reales oficiales, sino a la familia Spencer.

De acuerdo con el medio, existe la posibilidad de que la pequeña pueda lucir la pieza algún día, ya que la línea de sucesión y la exposición pública de Charlotte le otorga una ventaja.

Además, señalan que la elección de Charlotte como heredera de la tiara es simbólica, debido a su papel dentro de la familia real que refleja el legado de su abuela en actos públicos.

Desde que murió la princesa Diana, la tiara se ha mostrado en pocas ocasiones. La última fue en 2018, durante la boda de Celia McCorquodale, sobrina de la princesa.