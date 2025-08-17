Suscríbete
Realeza

Kate Middleton ya no es la favorita de los británicos según encuesta

La princesa de Gales ha sido superada por su esposo y pierde el trono de la popularidad

August 17, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
kate-middleton-popularidad.jpg

Getty

Kate Middleton ya no es la más popular de la familia real, ahora el príncipe William ocupa el primer lugar en la última encuesta.

En el Reino Unido son muy habituales las encuestas de popularidad sobre los miembros de la familia real. Se trata de sondeos de diferentes organismos para analizar lo que los británicos piensan de los royals, lo cual ofrece una percepción sobre la monarquía, para permitir al rey y a su entorno tomar medidas en caso de que los niveles de popularidad sean bajos por alguna situación.

En este sentido, la última encuesta la ha realizado la firma YouGov, una empresa internacional centrada en la investigación de mercados y el análisis de datos.

El sondeo se llevó a cabo a principios del mes de agosto y los resultados nos sorprendieron, ya que hasta ahora la mayoría de encuestas daban el primer puesto de popularidad y aprobación de los británicos a la princesa de Gales, Kate Middleton, incluso en su etapa como duquesa de Cambridge. Sin embargo, en esta última encuesta salió favorecido el príncipe William.

Según varios reportes, esto podría deberse a una mayor presencia oficial del príncipe en los últimos meses, lo que le ha hecho ganar visibilidad y por lo tanto, popularidad. Mientras que Kate Middleton se ausentó por un tiempo de sus compromisos reales por someterse a su tratamiento de cáncer.

Esto no quiere decir que Kate ya no sea favorita, sino que ha bajado un puesto en la encuesta. De hecho, sigue siendo una de las figuras más queridas de la institución.

Por le contrario, otros miembros de la familia como Andrés, ha sido el menos aprobado por los británicos, ya que el 87% de ellos lo rechazan, sobre todo por los escándalos que ha protagonizado.

Respecto al rey Carlos III, ha perdido cuatro puntos con respecto al año anterior a pesar de sus esfuerzos por acercarse a la ciudadanía.

Kate Middleton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
tiara-spencer.jpg
Realeza
Cuánto vale la tiara Spencer y quién podría heredarla
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lady-fermoy-princesa-diana.jpg
Realeza
La abuela materna de Lady Di que la aconsejó de no comprometerse con Carlos III
August 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-harry-propuesta-reconciliacion.jpg
Realeza
Príncipe Harry ofrece gesto de reconciliación con su padre, el rey Carlos III
July 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carlota-casiraghi-cumpleaños.jpeg
Realeza
Carlota Casiraghi, la royal más fashionista e intelectual encontró el amor en el lugar menos esperado
July 31, 2025
principes-de-gales-nueva-casa.jpg
Realeza
Los príncipes de Gales evalúan mudarse de nuevo: podrían dejar Adelaide Cottage
William y Kate consideran un nuevo hogar para mudarse con sus hijos
July 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
princesa-leonor-joya-favorita.png
Realeza
La pieza favorita de la princesa Leonor: unos pendientes con historia y estilo
Minimalismo moderno y legado real a través de una joya compartida
July 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
reina-sofia-joyas.jpeg
Realeza
La joyería oculta de la reina Sofía: entre perlas, tiaras y misteriosas pérdidas
Un recorrido íntimo por piezas históricas, el legado familiar y pérdidas sin resolver en el cofre de la reina emérita de España
July 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mansion-principe-harry-meghan-markle.jpeg
Realeza
El palacio romano de 25 millones de euros del príncipe Harry y Meghan en Montecito
Lejos del bullicio de los tabloides, el exduque y la duquesa de Sussex edificaron en California una finca que evoca la grandeza del Imperio Romano: arcos, cipreses, mármoles y jardines que rozan el lujo ancestral
July 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
princesa-diana-desayuno-favorito.jpg
Realeza
El desayuno predilecto de Lady Di: cómo una receta suiza conquistó a la realeza
La princesa Diana adoptó el bircher müesli en una clínica suiza en 1993 y convirtió ese sencillo desayuno en parte de su rutina diaria en Kensington
July 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez