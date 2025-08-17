Kate Middleton ya no es la favorita de los británicos según encuesta

Kate Middleton ya no es la más popular de la familia real, ahora el príncipe William ocupa el primer lugar en la última encuesta.

En el Reino Unido son muy habituales las encuestas de popularidad sobre los miembros de la familia real. Se trata de sondeos de diferentes organismos para analizar lo que los británicos piensan de los royals, lo cual ofrece una percepción sobre la monarquía, para permitir al rey y a su entorno tomar medidas en caso de que los niveles de popularidad sean bajos por alguna situación.

En este sentido, la última encuesta la ha realizado la firma YouGov, una empresa internacional centrada en la investigación de mercados y el análisis de datos.

El sondeo se llevó a cabo a principios del mes de agosto y los resultados nos sorprendieron, ya que hasta ahora la mayoría de encuestas daban el primer puesto de popularidad y aprobación de los británicos a la princesa de Gales, Kate Middleton, incluso en su etapa como duquesa de Cambridge. Sin embargo, en esta última encuesta salió favorecido el príncipe William.

Según varios reportes, esto podría deberse a una mayor presencia oficial del príncipe en los últimos meses, lo que le ha hecho ganar visibilidad y por lo tanto, popularidad. Mientras que Kate Middleton se ausentó por un tiempo de sus compromisos reales por someterse a su tratamiento de cáncer.

Esto no quiere decir que Kate ya no sea favorita, sino que ha bajado un puesto en la encuesta. De hecho, sigue siendo una de las figuras más queridas de la institución.

Por le contrario, otros miembros de la familia como Andrés, ha sido el menos aprobado por los británicos, ya que el 87% de ellos lo rechazan, sobre todo por los escándalos que ha protagonizado.

Respecto al rey Carlos III, ha perdido cuatro puntos con respecto al año anterior a pesar de sus esfuerzos por acercarse a la ciudadanía.