Realeza

Hijo de la princesa de Noruega es imputado por la Fiscalía por cuatro violaciones y otros 28 delitos

Se espera que el juicio contra el primogénito de la princesa heredera empiece en enero del próximo año

August 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Marius-Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega podría enfrentar hasta 10 años de prisión si es declarado culpable, según El País.

El joven fue acusado formalmente por la Fiscalía del país por cuatro casos de violación que tuvieron lugar entre 2018 y 2024, además de maltrato a sus parejas.

Los cargos fueron presentados tras una investigación que comenzó hace más de un año, después de su arresto en agosto de 2024 por agredir a la mujer que era su novia.

Ahora se incluyen otros actos violentos contra otra exnovia, alteración del orden público, infracciones de tráfico, filmar los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento, según explicó el fiscal general en Oslo.

Mientras tanto, el hijo de la princesa de Noruega de 28 años, ha negado las acusaciones en su contra, pero planea declararse culpable de los cargos menores cuando comience el juicio. De acuerdo con su abogado, “Él no está de acuerdo con las acusaciones sobe violación y violencia doméstica. Corresponde a los tribunales conocer este caso y llegar a una decisión”, dijo el palacio en un comunicado.

El fiscal general noruego indicó que se trata de un caso grave y ha declarado que este tipo de violencias pueden destruir vidas, en este caso de sus exnovias, víctimas de los actos de Marius, quien también ha sido imputado por amenazas de muerte, agredir a gente y violar la normativa de tráfico.

“Son actos muy graves que pueden dejar cicatrices duraderas y destruir vidas. El hecho de que Marius Borg Hoiby sea miembro de la familia real no debería, por supuesto, significar que deba ser tratado con más ligereza o con más severidad que si otros hubieran cometido actos similares”, enfatizó el fiscal.

El hijo de la princesa ha sido detenido por consumo de alcohol y drogas. Incluso pasó una semana en un centro de rehabilitación en Londres.

Princesa de Noruega
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
